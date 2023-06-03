У Грузії померла жінка, яка називала себе матір'ю путіна (фото)

У Тбілісі наприкінці травня померла жінка, яка протягом багатьох років стверджувала, що вона є справжньою матір'ю володимира путіна (чиє здоров'я різко погіршилося наприкінці травня). Вірі Путіній було 97 років. Її поховали 30 травня в Метехі, де вона прожила більшу частину свого життя. Віра померла у злиднях, так і не побачивши сина, про що мріяла довгі роки, пише британська газета The Sun.

В ексклюзивному інтерв'ю цьому виданню Путіна розповіла свою історію та свою версію появи на світ того, хто став президентом росії та розв'язав найкривавішу війну у XXI столітті.

Віра Путіна померла у віці 97 років

Нагадаємо, офіційна біографія кремлівського диктатора свідчить, що він народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург) у родині Володимира Спиридоновича Путіна та його дружини Марії Іванівни Путіної (дівоче прізвище Шеломова). Володимир був третім сином у ній. Два старші брати померли до його народження: Альберт помер до початку Другої світової війни, Віктор помер від голоду 1942 року у віці двох років. Все дитинство Володі пройшло у Ленінграді.

Вова з матір'ю Марією Путіною (Шеломовою)

У Віри Путіної була зовсім інша версія. Вова (саме так вона завжди називала свого сина) був незаконнонародженим. У Віри був роман із російським механіком Платоном Приваловим. Вона завагітніла. Привалов був одружений і відмовився кидати сім'ю заради Путіної.

Вова народився 7 жовтня 1950 року у Грузії. Віра пізніше одружилася з Георгі Осепахвілі. Вони жили в Метехі. Георгі не любив пасинка. Бити не бив, але всіляко принижував хлопчика, а вона нічого не могла вдіяти. Чоловік не дозволяв Вові їсти з ним за одним столом. Часто виставляв дитину за двері, незважаючи на пору року та погоду. Іноді сусіди забирали Вову до себе, щоб хлопчик не замерз.

Єдине фото Віри із сином Вовою

Віра розповідала, що це все вплинуло на характер її сина. Хлопчик був упертий, потайливий, часто бився з іншими дітьми, знущався з тварин.

Путіна народила від чоловіка дочку. Стосункам у сім'ї це не дуже допомогло. Георгі часто бив її. Якось, після чергової сварки, Віра забрала дітей та поїхала до своїх батьків у Пермський край. Вони жили у місті Очер.

Через деякий час Осепахвілі приїхав туди миритися з дружиною. Віра погодилася повернутися з ним до Метехі. Вони забрали доньку, а ось Вову її батьки віддавати відмовилися. Вони не любили Георгі, особливо батько Віри. Він не міг вибачити дочці, що вона вийшла заміж за грузина.

День від'їзду з Очера був останнім днем, коли Віра Путіна бачила Вову. Синові було тоді 10 років.

Коли її батько помер, Віра на похорон не поїхала. Вона побувала в Очері, тільки коли померла її мати. Вови там уже не було. Родичі відмовлялися повідомити, що сталося з хлопчиком. І лише дружина одного з братів Віри розповіла їй по секрету, що одного разу свекор відвіз Вову кудись до іншого міста. Повернувшись, він заявив, що віддав хлопця у військову школу. «Там з нього зроблять справжнього чоловіка», — сказав він.

путін у ленінградській школі

Віра була впевнена, що її Вова став володимиром путіним. Доказів у неї особливих не збереглося. Мабуть, лише стара чорно-біла світлина, де вона з ще зовсім маленьким сином.

The Sun знайшла у Метехі колишнього вчителя російської мови Шуру Габінашвілі. Він присягається, що з 1958 по 1960 рік навчав Вову Путіна у сільській школі. А потім мати забрала хлопчика і повезла до росії.

Безумовно, Кремль цю історію називає цілковитою вигадкою. На фото, де Віра Путіна зображена з маленьким сином, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, звичайно, не володимир володимирович.

Можливо, так воно і є. Проте в офіційній біографії путіна чимало темних плям. У КДБ вміли вигадувати «легенди» для своїх співробітників у разі потреби. До того ж путін сам дуже любить тримати в секреті особисте життя — не лише власне, а й своїх дітей та онуків.

Тим часом заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький заявив, що ліквідація путіна — пріоритетна мета української розвідки. Не випадково кремлівський диктатор через страх за своє життя більшу частину часу проводить у бункерах.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram