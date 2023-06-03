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Гроші

Від 7,70 до майже 10 грн за кубометр: скільки коштує газ у різних постачальників в червні

19:10 3 червня 2023
Газовий котел

Ціна газу для побутових споживачів в Україні, на відміну від електроенергії, що здорожчала на третину, майже не змінилася. Так, згідно з оприлюдненими ціновими пропозиціями 12 газопостачальників, ціни на блакитне паливо коливаються у діапазоні від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

У семи постачальників ціна нижча за 8 грн, ще в п'яти — вища, відзначають експерти видання ГазПравда.

Але переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», яка використовує гарантовану ціну у 7,96 грн за кубометр.

Інфографіка цінових пропозицій на червень 2023 року

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів може розраховувати на 100% знижку на оплату комуналки, включаючи природний чи зріджений газ.

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