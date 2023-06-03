Дуейн Джонсон та Він Дізель закопали сокиру війни: Скеля повертається до «Форсажу»

Зірка Голлівуду та улюбленець американців Дуейн Джонсон порадував шанувальників несподіваною заявою. Популярний актор повідомив, що повертається до культової франшизи «Форсаж», у якій відмовився зніматися через серйозні розбіжності з Віном Дізелем. Обидва наговорили один одному всякої гидоти. Здавалося, їхня ворожнеча триватиме вічно.

І ось у травні у прокат вийшов «Форсаж 10». Без Джонсона. Із Дізелем. Крутий бойовик зараз перебуває на третьому місці у рейтингу найкасовіших фільмів 2023 року. Картина зібрала у світовому прокаті на даний момент 523,6 млн доларів.

«Минулого літа ми з Віном залишили минуле позаду. Ми будуватимемо відносини на принципах братства і піклуватимемося про франшизу, персонажів і фанів, яких ми любимо. Я побудував свою кар'єру на правилі „Глядач насамперед“, і це завжди служитиме мені дороговказом», — заявив Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля.

Він також повідомив, що має намір зіграти свого персонажа Хоббса в 11 частині «Форсажу». Її вихід заплановано на 2025 рік. А поки що Джонсон з'явиться в другій частині спін-офу «Хоббс і Шоу». Вона має стати «сполучним містком» із новим «Форсажем».

Над сценарієм «Хоббса та Шоу» вже працює Кріс Морган. Це ім'я добре відоме шанувальникам франшизи. Морган є співавтором сценаріїв до шести частин «Форсажу». Він написав сценарій до першої частини «Хоббса і Шоу».

Логічно, що сіквел має з'явитись раніше 11-го «Форсажу». Інакше ідея із «містком» не спрацює.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірки культового фільму Франко Дзефіреллі «Ромео та Джульєтта» судяться з кінокомпанією Paramount Pictures, стверджуючи, що під час зйомок зазнали сексуального насильства.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram