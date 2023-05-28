Програли позов: зірки культового фільму «Ромео та Джульєтта» не отримають гроші за сцену з оголенням

Зірки культового фільму «Ромео та Джульєтта», який зняв у 1968 році відомий режисер Франко Дзефіреллі, програли позов проти кінокомпанії Paramount Pictures. Олівія Хассі та Леонард Вайтінг вимагали понад 500 млн доларів. Вони стверджують, що під час роботи над фільмом їх піддавали сексуальному насильству.

Саме так вони характеризують дії Дзефіреллі (режисер помер 2019 року). Олівія та Леонард, яким на момент зйомок було 15 та 16 років відповідно, заявили, що режисер обдурив їх. Спочатку він обіцяв юним акторам, що у любовній сцені вони зніматимуться у білизні тілесного кольору. Проте вже на майданчику Дзефіреллі сказав, що їм доведеться бути оголеним.

Коли Олівія та Леонард запанікували, він почав тиснути на них психологічно. Франко казав, що без цієї сцени фільм провалиться і вони будуть винні у цьому. А на їхніх кар'єрах у кіно можна буде поставити хрест. Потім він пообіцяв, що камери зніматимуть юних акторів так, щоб їхні оголені тіла не потрапляли в кадр.

В результаті Хассі побачила на екрані свої голі груди, а Вайтінг — сідниці.

«Ромео та Джульєтта» стала класикою світового кінематографа. Фільм отримав багато нагород, включно з премію «Оскар».

Однак тепер Олівія та Леонард вважають, що стали жертвами сексуальної експлуатації та насильства.

Суддя Елісон Маккензі у Лос-Анджелесі ухвалила рішення відхилити їхній позов. На її думку, сцена не була «досить сексуальною». До того ж позивачі та їхні адвокати під час підготовки позову спиралися лише на ті закони, які були їм вигідні.

Хассі та Вайтінг заявили, що не мають наміру здаватися. «Ми чекали на справедливість 55 років. Очевидно, нам доведеться зачекати ще довше», — сказали вони. Адвокати акторів повідомили журналістам, що готують новий позов. На цей раз вони звернуться до федерального суду.

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