Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сильна Україна, яка контролює свою територію, є необхідною умовою для переговорів з росією. Також він застеріг від фальшивого миру через припинення вогню. У своїй промові під час візиту до Фінляндії, яка в квітні стала членом НАТО, Блінкен наголосив, що війна, розпочата президентом володимиром путіним, є «прикладом провалу», пише AFP.

«Коли ви подивитеся на довгострокові стратегічні цілі та завдання президента путіна, то не залишиться жодних сумнівів: росія сьогодні в значно гіршому становищі, ніж була до повномасштабного вторгнення, — сказав Блінкен в мерії Гельсінкі. — Там, де путін прагнув продемонструвати силу, він показав слабкість. Там, де він мав намір розділити, він об'єднав».

Раніше на цьому тижні Блінкен також відвідав Швецію, щоб підтримати заявку цієї країни на вступ до НАТО. Виступаючи там з промовою, він виклав тверду позицію США щодо зростання закликів до припинення вогню або укладення мирної угоди після того, як українські війська розпочнуть наступ.

«Саме тому, що ми не маємо ілюзій щодо прагнень путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії і реального миру є сильна Україна — здатна стримувати і захищати від будь-якої майбутньої агресії», — сказав Ентоні Блінкен.

Раніше президент Зеленський розповів про готовність ЗСУ до контрнаступу та назвав кількість батарей Patriot, які потрібні Україні.

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