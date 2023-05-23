Протипоказанням є хвороби шкіри: лікарка розповіла, який тип депіляції підійде підліткам

Надмірне оволосіння буває генетичною особливістю людини або ознакою деяких захворювань — синдрому полікістозних яйників, гіперплазії надниркових залоз, також може бути побічним ефектом деяких ліків. Тому проконсультуйтесь з лікарем, якщо у вас є сумніви. Не існує чіткої вказівки, коли і за яких умов починати депіляцію у дітей (депіляція — видалення лише видимої частини волосся, а епіляція видаляє волосся разом із фолікулом — Авт.). Зазвичай починають у підлітковому віці або старше, коли волосся стає більш помітнішим і діти починають звертати увагу на свою зовнішність та комплексувати, зазначає українська дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла, як користуватись автозасмагою.

«Все залежить від типу волосся, особистих вподобань та дискомфорту. Депіляція не є чимось обов’язковим, вона пов’язана з соціальними настроями. Тому початок і тип депіляції варто обрати індивідуально дитині разом з батьками, зваживши всі за/проти і обрати найоптимальніший для конкретної дитини варіант.

Переваги гоління — коштує недорого, і дитина зможе це зробити самостійно. Це найпростіший метод, з якого я б радила починати видаляння небажаного волосся у хлопців і дівчат. Мінуси: швидке відростання та щетина, порізи, вросле волосся, подразнення, може робити волосся жорсткішим, процедура займає час, періодично слід міняти леза".

Щодо електричної бритви, то її плюси — менше травматизації та подразнення шкіри, швидше ніж гоління. З мінусів — швидке відростання, коштує дорожче, ніж бритва, волосся може відростати жорсткішим.

«Креми для депіляції працюють швидко, доступні — можна придбати в магазині, недорогі. Дитина теж може справитись сама. Волосся відростає від кількох днів до 2 тижнів. Вони підходять для ніг, пахв і бікіні; на обличчі та підборідді можна використовувати спеціальні неподразнюючі засоби. Мінуси: інколи неприємний запах, алергія або запалення від складників крему, слабка ефективність при жорсткому волоссі.

Вищипування — це недорого (потрібен лише пінцет). Волосся відростає через 3−8 тижнів. Підходить для локальних ділянок — брови, вуха, вії, обличчя.

Пристрої-депілятори можуть висмикувати декілька волосків одночасно і бути зручнішими для великих площ. Але це може бути болючим та тривалим, адже вищипуємо не по 1 волосині, можливе вросле волосся, червоні прищики від подразнення, інфекції, прилад може бути дорогим.



Депіляція воском та шугаринг робить ділянку гладкою на тривалий період (відростання через 3−6 тижнів). Набори для депіляції воском доступні магазинах. Відросле волосся виглядає світлішим і менш помітним. З мінусів — біль, синці, почервоніння та запалення, вросле волосся, інколи для процедури слід звертатись до спеціаліста і, відповідно, коштуватиме дорожче, сором, якщо потрібно перед кимось роздягатись, не можна при лікуванні ретиноїдами або при хворобах шкіри. Перед процедурою слід трохи відростити волосся.



Електроепіляція — це інколи видалення волосся назавжди. Мінуси: це тривала і дороговартісна процедура, тому її зазвичай використовують лише на невеликих ділянках, таких як верхня губа, брови та пахви. Може боліти, з’являтись кірки, рубці та запалення, інфекції, та змінюватися колір шкіри. Хвороби шкіри — є протипоказанням".

Лікарка радить лазерну епіляцію застосувати після подорослішання.

«Переваги: довготривале видалення волосся (після курсу радять зрідка додатково проходити повторні процедури), одночасно можна обробити великі ділянки шкіри, більш ефективне при світлій шкірі та темному волоссі, немає вростання. Мінуси: дороговартісна процедура, потрібно пройти цілий курс для ефективності, незначна біль, може призводити до запалення, пігментації, почервоніння, не слід робити при хворобах шкіри, потребує уникання сонця, у підлітків ефект може бути не такий виражений, дітям до 14 років можуть відмовити у процедурі, старшим — потребує згоди батьків».

Раніше дерматолог у «ФАКТАХ» дав відповідь: чи можна позбутися лупи назавжди.

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