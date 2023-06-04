Листя огірків ніколи не пожовкне і не засохне після медового підживлення: рецепт

Огіркам, висадженим у ґрунт, необхідне підживлення. Досвідчені городники пропонують приготувати добрива на основі сметани та бананової шкірки.

А автори ресурсу «Моя дача. Сад і город» поділилися рецептом засобу, який дозволить покращити смак огірків і запобігає швидкому жовтінню та засиханню листя.

Його готують із додаванням меду, який також допомагає огіркам швидше рости, сприяє збільшенню кількості зав'язей та підвищує імунітет рослин.

Для медового підживлення потрібно розчинити три ложки меду у п'яти літрах теплої води, ретельно перемішати і полити кожен кущ під корінь. Потрібно по півлітра розчину на один кущ.

Також корисною для огірків буде і підживлення із хліба, який заливають водою та настоюють.

Фото Pixabay

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