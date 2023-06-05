Понеділок після Тройці: що заборонено робити на Духів день

Сьогодні, 5 червня, за православним церковним календарем відзначається День Сходження Святого Духа на учнів Ісуса, а в народі — Духів день або ж Клечальний понеділок.

У Духів день православні оспівують Святого Духа, що зійшов на апостолів.

Духів день вважається прямим продовженням Трійці. Його дата постійно зміщується — вона приходиться на 51-й день після Великодня. Оскільки дата завжди випадає на перший день тижня, її часто називають Духовим понеділком, або Понеділком Святого Духа.

Якщо в Трійцю святкують Сходження Святого Духа на землю і, як наслідок, доказ триєдності Божої сутності, то на Духів день вшановують найсвятішого Животворящого Духа.

Погодні прикмети

«Не вір теплу до Духова дня» — так говорили наші предки. Вони вірили, що лише після 51-го дня після Великодня можна нарешті не переживати через заморозки — Духів день приносить довгоочікуване літнє тепло.

Ось декілька прикмет цього дня:

яка погода буде на Духів день — така протримається у найближчі 40 днів;

після Духова дня встановлюється на вулиці спека;

якщо у цей день погода буде непогожою, то осень буде теплою.

Що можна робити на Духів день

Наступний день після Трійці — сприятливий час для багатьох справ згідно з народними повір'ями. Ось що рекомендують зробити цього дня:

сходити до храму на богослужіння;

поставити свічку за упокій душі покійного;

принести з церкви березові гілки — вважається, що з ними прийде до хати благодать;

вмитися рано-вранці росою, колодязною або (у наших реаліях) водопровідною водою — до здоров'я та збереження молодості;

зібрати трави і квіти, щоб їх засушити — вірять, що в Духів день всі рослини наділені особливою цілющою силою;

щиро і від щирого серця обдарувати незаможних, зайнятися волонтерством та благодійністю;

молодим дівчатам можна сплести вінки і вирушити до найближчої водойми. Кинувши вінок у воду дивляться, чи не втопиться. Якщо залишився на поверхні — чекай на щастя і швидке подружжя. Якщо пішов на дно — до прикрощів та хвороб.

Що не можна робити на Духів день

За можливості краще не працювати. Духів понеділок вважається продовженням Трійці, а у великі свята працювати є грішною справою.

Не варто займатися домашніми справами, мити посуд, шити, в'язати — з тих самих причин. Виняток складає готування.

Під забороною — роботи в саду та городі.

Не можна мести підлогу, інакше разом зі сміттям можна і радість з дому вимести.

Наші пращури вірили, що в цей день не слід бігати — інакше можна втекти від власної долі, тим самим нашкодивши собі.

Не можна нікому відмовляти у гостинності, інакше весь рік гроші не будуть водитися;.

Не варто ходити на цвинтар — згадати покійних можна в церкві. Завітати на могилу треба було у Троїцьку батьківську суботу — день напередодні П'ятидесятниці.

Чому на Духів день не можна чіпати землю?

Забобони, пов'язані із землею, виникли дуже давно, ще за дохристиянських часів. Після Хрещення Русі вони змінилися мало, зате набули прив'язки до християнських свят, зокрема, до Трійці і Духовного дня. Головний із цих забобонів оформилося у приказку: «На Духів день земля — іменинниця!». Вважалося, що земля святкує день свого народження, адже посівні роботи якраз закінчилися, і незабаром буде новий врожай. А зараз їй потрібний відпочинок — селяни в Духів день не орали, не копали, не боронили, не засівали. Вірили, що, якщо порушити це правило, можна на рік без урожаю залишитися.

Тому вираз «чіпати землю» в цьому сенсі не буквальний — торкатися ґрунту руками ніхто не забороняє. А от працювати у саду чи городі цього дня — погана прикмета.

Чи потрібно поститись на Духів день?

День Святого Духа не приходиться на піст. Більше того, його завжди святкують у понеділок, а отже традиційні помірності в їжі, яких дотримуються віруючі по середах та п'ятницях, тут теж не потрібні. На святковий стіл, як і на Трійцю, можна ставити все — м'ясо, рибу, молоко. При цьому все ж варто утриматися від переїдання та зловживання алкоголем, як, втім, і будь-якого іншого дня.

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