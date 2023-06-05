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Україна

На ЗСУ чекає успішний контрнаступ: радник Байдена прогнозує повернення Україні «важливих територій»

12:58 5 червня 2023
Салліван

Сполучені Штати вважають, що довгоочікуваний український контрнаступ призведе до того, що Київ поверне собі «стратегічно важливу територію», заявив Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки, в інтерв'ю телеканалу CNN.

«Скільки саме, в яких місцях, це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці почнуть цей контрнаступ, — сказав Салліван. — Але ми віримо, що українці досягнуть успіху в цьому контрнаступі».

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що він очікує певної форми переговорів до кінця цього року, Джейк Салліван не назвав жодних термінів, але сказав, що розвиток подій на полі бою матиме значний вплив на будь-які майбутні переговори.

«Але я скажу ось що: президент Зеленський сам сказав, що ця війна закінчиться в кінцевому підсумку дипломатичним шляхом», — зазначив він.

А держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявив, що сильна Україна, яка контролює свою територію, є необхідною умовою для переговорів з росією.

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