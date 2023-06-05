Повзають мурашки по ногах: лікар пояснив, що це може означати

Синдром неспокійних ніг — поширений руховий розлад, на який хворіє до 15% населення. Характеризується дискомфортом та неприємними відчуттями в ногах, рідко в руках, які посилюються в стані спокою, особливо під час засинання в ліжку. Воно викликає непереборне бажання рухати ногами, що порушує процес засинання, пояснює лікар-невролог Давид Щербина.

«Характер відчуттів дуже суб’єктивний, але більшість описує це як «крутить ноги», повзають мурашки по ногах, поколювання в ногах, напруга в м'язах ніг, необхідність рухати ногами. Відчуття тимчасово проходять, або значно полегшуються при рухах, тому пацієнти можуть годинами засинаючи рухати ногами, крутитись в ліжку, шукати для ніг зручне положення, розкривати та накривати ноги ковдрою, підкладати під ноги подушки, робити самомасаж ніг тощо.

Деякі ліки (антигістамінні, антидепресанти, нейролептики, препарати від нудоти) можуть провокувати та посилювати даний синдром. Ризик синдрому неспокійних ніг в 3 рази вищий під час вагітності, скарги загострюються з терміном та зазвичай проходять після пологів. Діагноз клінічний та при типових проявах у більшості випадків не потребує дообстеження, за винятком аналізу крові на залізо, сечовину та креатинін".

За словами медика, лікування легких стадій часто безмедикаментозне, воно включає повноцінний та систематичний сон, нормалізацію режиму праці та відпочинку, вечірні прогулянки на свіжому повітрі, щоденні заняття спортом 30−40 хв, відмову від алкоголю та кофеїну.

«В більш важких формах розглядається медикаментозне лікування, воно передбачає прийом препаратів заліза (при його заниженому рівні), антиконвульсанти, препарати дофаміну та дофамінові агоністи, транквілізатори».

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