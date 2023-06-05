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У британській королівській сім’ї поповнення: перші фото нового спадкоємця престолу

19:17 5 червня 2023
Принцеса Євгенія з чоловіком

У британській королівській родині відбулося поповнення! Принцеса Євгенія, племінниця короля Чарльза III народила сина.

33-річна кузина принца Вільяма та принца Гаррі сама повідомила радісну новину, опублікувавши пост у соцмережах.

Перше фото малюка принцеса Йоркська супроводжувала наступним підписом: «Джек і я хочемо поділитися новиною про те, що 30 травня 2023 року о 8:49 у нас з'явився маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк. Його вага 7,1 фунти».

Згідно з цим підписом, вага малюка при народженні склала 3,2 кг.

Нагадаємо, принцеса Євгенія одружена з Джеком Бруксбенком. Їхнє весілля відбулося 12 жовтня 2018 року. Подружжя вже має сина — Огаста Філіпа Хоук Бруксбенка. Він народився 9 лютого 2021 року.

«Огаст щасливий бути старшим братом», — підкреслює радісна мама двох синів.

Євгенія також повідомила, що друге ім'я — Джордж — новонароджений отримав на згадку своїх пра-прадідів та двох дідусів.

До речі, Ернест, не встигнувши з'явитися на світ, уже вніс коригування у чергу престолонаслідників. Він посів у ній 13 місце. Його старший брат був народжений за допомогою кесаревого розтину. Поки що принцеса Йоркська не повідомляє, як пройшли її другі пологи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у неділю, 4 червня, принцеса Лілібет, донька герцога та герцогині Сассекських, відзначила другий день народження у Каліфорнії.

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