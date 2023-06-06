Вступ Фінляндії до НАТО підкреслює, що повномасштабне вторгнення росії в Україну було «стратегічним провалом», вважає посол США в Польщі Марк Бжезінський.

«Що змінилося за останній тиждень, так це те, що НАТО розширилося таким чином, що це лише підкреслює стратегічний провал рішення президента путіна про вторгнення в Україну, — сказав він в інтерв'ю Майклу Смерконішу з CNN — Те, що ми бачимо — це посилений повний провал з боку путіна щодо його рішення вторгнутися в бідну, слабку Україну. І немає жодного способу, щоб війна путіна в Україні покращила життя і майбутнє російського народу».

Його слова, пише видання перегукуються з висловлюваннями державного секретаря США Ентоні Блінкена, який нещодавно відвідав Фінляндію. Блінкен також назвав війну росії «стратегічним провалом», заявивши, що вона зменшила вплив і інтереси країни «на довгі роки».

Відповідаючи на запитання, чи ведуться якісь можливі мирні переговори, Бжезінський сказав: «Кожну хвилину кожного дня американський уряд готовий просуватися дипломатичним шляхом. Натомість росія просувається шляхом агресії. Я вважаю особливо важливим те, що підкреслив держсекретар Блінкен: ми зробимо все можливе, щоб український народ не лише виграв цю війну і вижив, але й процвітав. Ми налаштовані на те, щоб тривалий мир включав в себе повну реконструкцію України і залучення її — як вона того хоче — до західної інституційної орбіти. І це можливість для відродження, для виходу з цього злочину війни в Центральній і Східній Європі».

Марк Бжезінський також висловив переконання, що більшість американських законодавців залишаються відданими справі надання допомоги Україні та демонстрації солідарності з нею.

Раніше «ФАКТИ» публікували звернення Зеленського до губернаторів штатів США: «Ворог свободи повинен програти швидко й надійно. Вистоїть Україна — вистоїть ваш мир».

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