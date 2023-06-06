За своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5−10 кілотонн. Такого висновку дійшли OSINT-дослідники InformNapalm.

За їх словами, фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення:

1. Евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти і т. п).

2. Руйнування об'єктів водопостачання, каналізації, електропостачання, коллапс продуктової і медичної логістики.

3. Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Згідно Женевської конвенції (статтею 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Видання «Схеми» опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як в світі реагують на підрив Каховської ГЕС.

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