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Суспільство та люди

У МВС розповіли, як мешканцям затоплених територій відновити втрачені номерні знаки своїх автомобілів

13:32 8 червня 2023
Машина у воді

На Херсонщині пісдя підриву греблі Каховської ГЕС триває евакуація людей. Хтось користується евакуаційним транспортом, хтось намагається виїхати власним. Автовласники, які вимушені пересуватися по затопленим територіям, часто втрачають номерні знаки автівок.

Про те, як відновити пошкоджені або забрані стрімкою течією знаки, розповіли у МВС.

Для цього необхідно відвідати сервісний центр, взявши з собою:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засоб;
  • довідку з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).

Зазначається, що адміністратор сервісного центру проведе перереєстрацію транспортного засобу та надасть нові номерні знаки.

Нагадаємо, що водії можуть відновити чи обміняти права онлайн.

Фото з сайту МВС

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