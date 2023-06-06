«Більшість зважаться на евакуацію тоді, коли вода вже дійде до їхнього порогу»: волонтер з Херсонщини про катастрофу через підрив ГЕС

У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, і станція повністю опинилася під водою. В області розпочалася евакуація населення, фіксуються затоплення населених пунктів. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав мешканців зібрати речі першої потреби та чекати на автобуси для евакуації. Допомагають її здійснювати й волонтери, які розповіли журналісту «ФАКТІВ» про ситуацію, яка наразі відбувається.

— Жодних вибухів ми не чули. Після шостої прокинувся, прочитав новини, й ми разом з нашою командою вирішили допомагати в евакуації мирних людей. Для цього маємо мікроавтобус. Сконтактували із місцевою організацією «Червоного Хреста», співробітники якої повідомили, куди їхати й де люди збираються, — розповів «ФАКТАМ» Сергій, волонтер громадської організації «Штаб допомоги Херсону». — Відразу ж вирушили до Антонівки, яка знаходиться поруч із Херсоном. Деякими дорогами там не можна проїхати, бо вода. Ми забрали кілька людей. Відвезли їх у місто. Ось саме повернулись до штабу й чекаємо дзвінків, щоб знову в дорогу. Зазвичай телефонують літні люди, яким важко самим впоратися. В принципі, станом на 14:00 ситуація контрольована. Ніякої паніки, страху в людей нема. Влада також добре зреагувала. Працюють злагоджено працівники ДСНС, поліції, навіть на тому ж мікрорайоні Острів у Херсоні стоять порожні автобуси й готові цілодобово забирати мешканців. Але людей там залишилось мало, тому що його після деокупації весь час обстрілювали окупанти та його називають найбільш небезпечним. Саме зараз триває підтоплення мікрорайону Острову. Але скажу так: самі люди не дуже поспішають евакуйовуватись. Як мені розповідали поліцейські, більшість зважаться на це тоді, коли вода дійде до них вже під поріг. В кожного своя причина, чому він лишається. В селах, які знаходяться біля Дніпра, то там біда.

Біда прийшла у села, які знаходяться біля Дніпра

— Всі ті села, які найбільше постраждали, евакуюють у Херсон?

— Так, звозять автобусами, хтось добирається своєю машиною. Самому місту Херсон підтоплення майже не загрожує, тому що ми знаходимось вище і ця висота досить значна. Але вищевказаний мікрорайон Острів вже страждає, може бути підтоплення центру. Я не бачу, що в обласному центрі люди масово кудись виїжджають, паніки нема на заправках. А все тому, що за рік великої війни всі вже стільки пережили, що досить спокійно реагуємо на всі виклики світу, які у нас стаються.

— Чи бачили покинутих тварин?

— Ні. Але бачив, як наші правоохоронці мужньо рятують чотирилапих, які не можуть вибратись самотужки. І це ще раз показує, наскільки наші люди милосердні.

— Місцеві, мабуть, зі сльозами на очах прощаються зі своїми будинками?

— Ви знаєте, ні. Мешканці Херсонщині настільки стійкі, що нічому вже не дивуються. Всі вони вірять, що обов’язково повернуться додому й все буде добре. Всі чекають Перемоги.

— Якась допомога від інших областей потрібна?

— Наразі справляємось, але ситуація може змінюватись. Бо цілком очевидно, що число тих, хто переїжджатиме з домівок, збільшуватиметься. І їх потрібно буде десь розселяти, надавати їм продукти, одяг. Всі речі з собою не забереш.

"Тих, хто виїжджатиме зі своїх домівок, потрібно буде десь розселяти, надавати їм продукти, одяг", - розповів волонтер

— Чи очікувана для вас, як херсонця, ситуація зі знищенням окупантами ГЕС?

— Особисто я, коли дізнався про це, не здивувався. Зроблено це для того, аби завадити просуванню українських військ. Я погоджуюсь з думкою, що самі рашисти не очікували, що будуть такі масштаби. Адже очевидно, що лівий берег, який в окупації, постраждає набагато більше, ніж правий.

Всі охочі можуть підтримати мешканців Херсонщини. Волонтери «Штабу допомоги Херсону» для цього створили банку:

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Раніше повідомлялося, що через підрив Каховської ГЕС у Криму почалися проблеми з водою.

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