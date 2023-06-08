«Нарешті можна поплакати»: Леся Нікітюк не стримала емоцій

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яку називають новою «Холостячкою», у соціальній мережі звернулася до своїх шанувальників, пропонуючи допомогу постраждалим від затоплення росією Каховської ГЕС. Вона поділилася контактами волонтерів в Україні та Австрії, додавши, що за кордоном українцями опікується її хороша подруга.

Сама Леся зараз знаходиться у Києві, де розпочалися зйомки телевізійного шоу «Хто зверху?». Відомо, що у новому сезоні вже не буде постійного ведучого програми Сергія Притули. Місце партнера Лесі зайняв український актор Богдан Шелудяк, якого глядачі знають за проєктом «Київ вдень і вночі».

Паралельно зі зйомками Нікітюк піклується про постраждалих у Херсонській області й зізнається, що відчуває саме зараз, не підбираючи фраз.

«Прийшла з роботи… нарешті можна поплакати… — написала Леся, виклавши фото із заплаканими очима. — С*ка від цього ужаса. І це не жах. Це просто ужас. Терористи, б**дь».

Раніше повідомляли про жахливі наслідки затоплення Херсонської області після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

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