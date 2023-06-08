Типи тканин, які не варто прати харчовою содою: експерт дав відповідь

Харчова сода стала основним засобом для більшості побутових завдань, особливо коли мова йде про прання одягу. Однак є певні тканини, які британці застерігають ніколи не прати содою, пише express.co.

Сода — один з найбільш універсальних натуральних засобів для чищення, який полюбляють за його здатність виводити плями та знищувати неприємні запахи.

Навіть одна чайна ложка цього кухонного засобу здатна за лічені хвилини вивести складні плями на будь-чому — від забрудненого столу до подушок. Однак, експерт з прання Деян Дімітров, засновник і генеральний директор компанії з продажу білизни Laundryheap, назвав тканини, які не варто прати з цим порошкоподібним білим підбілювачем.

Першими в списку йдуть делікатні тканини, до яких відносяться речі з шовку, вовни, кашеміру та мережива. Харчова сода може бути досить абразивною і може пошкодити ніжні волокна цих тканин. Тому для таких делікатних речей краще використовувати м'які миючі засоби або навіть віддати їх у професійну пральню. Білий осад від харчової соди часто може потьмяніти відтінки згаданих тканин через дуже високий рівень pH цього порошку. Крім того, надмірне використання соди може призвести до того, що такі тканини, як вовна та кашемір, стануть грубими. Щоб убезпечити себе, експерт рекомендує використовувати білий оцет, щоб запобігти вицвітанню і огрубінню тканин.

Також у списку речей, які не можна прати содою, є одяг темних кольорів. Хоча сода чудово справляється зі складними плямами, вона також може діяти як природний відбілювач, що може спричинити зміну кольору на темних тканинах.

Хоча харчова сода може бути «ефективною у виведенні певних плям, вона не є панацеєю від усіх типів плям. Вона не дуже ефективна у виведенні плям на масляній основ», таких як жир або моторне масло. Крім того, в деяких випадках харчова сода може закріпити певні плями, такі як кров або вино, що робить їх важчими для виведення пізніше. Замість цього краще обробити такі плями засобом для виведення плям, перш ніж додавати їх у пральну машину.

Харчова сода є чудовим продуктом і, як правило, безпечна для використання у пранні. Якщо використовувати її в помірних кількостях і з обережністю, вона не призведе до вицвітання речей, але завжди будьте обережні використовуючи її на делікатних тканинах.

Раніше «ФАКТИ» писали про переваги солі при пранні. Наприклад, сіль здатна відновити блиск кольорових речей і почистити пралку.

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