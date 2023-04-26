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Додайте сіль у машинку під час прання, і результат вас приємно «шокує»

19:12 26 квітня 2023
жінка

Кожна господиня хоче, щоб речі після прання залишалися такими, як їх принесли з крамниці. Для цього необов'язково використовувати дорогі порошки, можна обійтися копійчаними засобами.

Наприклад, прання із сіллю має чимало переваг.

Додати сіль у пральну машину можна двома способами: або через спеціальний відсік для порошку або додаючи в сам барабан разом з речами. Можна навіть попередньо замочити речі з сіллю, а в пральну машину їх викладати після попереднього полоскання, пише bb.lv.

Для прання найкраще використовувати грубу сіль. На одне прання потрібна одна чайна ложка солі, виставляти температуру на 80−90 градусів.

Прання речей з сіллю відновлює блиск кольорових речей, пом'якшує кухонні та лазневі рушники, видаляє з машини неприємний запах, усуває накип з барабана, грибок та бактерії.

Сіль часто використовують для алергіків, оскільки вона ефективно виполіскує мийний засіб з речей навіть у режимі швидкого прання.

Якщо пральна машина має неприємний запах, видалити його можна за допомогою «холостого режиму» прання. Для цього у барабан насипати одну столову ложку солі, пів склянки соди й запустити режим при високій температурі.

Раніше ми розповідали, як прати з яєчною шкаралупою та содою.

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