У ГУР прояснили ситуацію з ескортницею Манекен і втікачем Трубіциним: про що мова

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували ситуацію довкола скандалів зі своїми агентами. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов під час інтерв'ю «Українській правді».

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістки з приводу нагороди для блогерки та колишньої ескортниці Оксани Волощук, яка називає себе «Ксюша Манекен», Юсов відповів, що вона «серйозно допомагала» Головному управлінню розвідки Міноборони, але інформаційно, а не як агент.

«Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу», — сказав Юсов.

Ксюша Манекен / Фото: instagram.com/maneken007

За його словами, українська розвідка залучає різних людей до роботи на благо країни. І не обов'язково ці люди мають бездоганну репутацію, додав Юсов.

«Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа та життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів та захисту національної безпеки. Так і має бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук та професорами з бездоганною репутацією — це не так», — розповів представник ГУР.

Також у розвідці розповіли про депутата Трубіцина, який скориставшись дозволом від ГУР, втік з країни. Там заявили, що на момент, коли йому виписувалася перепустка, у депутата не було жодних заборон, а якби у відомстві знали, як все обернеться, то не стали б його залучати.

«Це питання не про прізвище, а питання про систему. На той момент ні у прикордонної служби, ні у тих, хто подавав листа, ні у тих, хто його підписував, не було законних підстав не випускати цю особу за територію. Не було таких підстав… Якби у прикордонної служби була позначка навпроти цього прізвища, що є підозра, є обмеження щодо виїзду, його б не випустили навіть з листом… Лист — це не індульгенція. Якби хтось знав, що він не повернеться, звичайно, йому нічого б не підписали. Тому що дуже велика відповідальність на людях, які користуються документами», — заявив Юсов.

Владислав Трубіцин. Фото Facebook.

Також представник ГУР заявив, що такі речі не повинні повторюватись.

«Я сподіваюся, що ця людина повернеться і візьме активну участь у діях, пов'язаних із правосуддям. Але якщо цього не станеться, я не виключаю, що вона може повернутися в Україну в інший спосіб…», — загадково відповів Юсов.

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