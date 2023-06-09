«Просто самознищення»: Зеленський про роботу міжнародних організацій на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні побував у Херсоні, заявив, що ісля підриву ворогом Каховської ГЕС українська влада намагається врятувати якнайбільше людей із затоплених районів.

У зверненні за результатами 470-го дня війни він висловив жаль з приводу того, що на тимчасово окупованих рашистами територіях міжнародні організації не представлені.

«Відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території — того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, — відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням», — вважає він.

За словами Зеленського російські терористи намагаються погіршити ситуацію у зоні лиха — продовжують обстрілювати Херсон і громади області, навіть точки евакуації, що є вже «таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, окрім російських, не йшли».

«Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа. І це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва. Немає зараз у світі тих, хто не побачив би, що росією керують нелюди. Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні», — наголосив президент.

За його словами, шкода від російського теракту дуже значна, але у нашої держави немає альтернатив, окрім максимального відновлення та відбудови.

«Можливо, це росія залишиться спустошеною після путіна, але не Україна», — впевнений Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 8 червня рашисти вдарили по Херсону під час евакуації мирних мешканців з затоплених територій. Повідомлялося про 9 постраждалих, зокрема, двох працівників ДСНС, поліцейського, лікаря та волонтера з Німеччини.

Фото Офісу президента

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