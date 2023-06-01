Несолодкі десерти та необістро: нові тренди у гастрономії від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Тема їжі актуальна завжди та абсолютно для всіх. У кожної людини своє уявлення про те, якими мають бути ідеальні страви, тобто йдеться про походження інгредієнтів, спосіб приготування та подачі. Головна ж тенденція у світі така: їжа має бути перш за все натуральною та екологічно чистою, адже це впливає на здоров’я людини. Про нові тренди у гастрономії розповідає тренд-редакторка «ФАКТІВ», авторка серії інтерв’ю з мішленівськими рестораторами та шеф-кухарями Ольга Сметанська. Отже, тренди такі.

Ресторани з власним фермерським господарством

У світі набувають популярності ресторани з власним фермерським господарством, де вирощують екологічно чисті овочі та фрукти, а також курей, гусей, кіз… У таких закладах практично все власного виробництва: сир, вино, варення, соління. Часто є навіть своя коптильня, де роблять домашні ковбаси. Гості таких ресторанів можуть не тільки насолодитися стравами зі свіжих натуральних інгредієнтів, але й прогулятися садом, помилуватися краєвидами навколо, поспостерігати за домашніми тваринами. Зазвичай ресторан з фермерським господарством також має свій магазин, де відвідувачі можуть придбати продукцію власного виробництва закладу. До речі, іноді гості можуть подивитися, як створюються смаколики. У деяких ресторанах господарі залюбки вам покажуть льох, де зберігаються вина, чи, наприклад, коптильню. Відвідування такого ресторану дарує зазвичай неповторні враження. Віднедавна ресторани найвищого рівня з екологічною концепцією відзначаються престижною нагородою — зеленою зіркою Мішлен. Про один з таких закладів у Словенії «ФАКТИ» писали нещодавно.

Практично всі смаколики у ресторанах з фермерським господарством власного виробництва

«Нуль кілометрів»

Попередній тренд «ресторани з власним фермерським господарством» зумовлений трендом «нуль кілометрів», суть якого у тому, що найкращі овочі та фрукти — ті, які ростуть поряд з вашим домом. Адже вони не потребують спеціальної хімічної обробки перед транспортуванням з далеких країн. Найсвіжіші та найкорисніші огірок, помідор, яблуко, груша, — які ви зриваєте самі. Та й смак у них особливий, це всі знають. До речі, існують ресторани, в яких немає меню. Гостям пропонуються страви дня, виходячи з того, які продукти у цей день були на базарі найсвіжіші. Такі ресторани з сюрпризним меню мають популярність серед гурманів, адже тут дбають про їхнє здоров’я.

Підписки на урожай

Тренд-аналітики говорять про те, що дуже популярними у світі стануть підписки на урожай у фермерських господарствах. Уже взимку ви можете замовити овочі, фрукти та ягоди майбутнього літнього та осіннього врожаю. Сенс у тому, що ви купуєте продукцію у господарів, яким довіряєте у тому, що вони все вирощують без застосування хімікатів. До речі, зібрати полуницю чи нарвати яблук ви можете за бажанням особисто. Також за підпискою можна купувати молочні та м’ясні продукти, мед. Це досить зручно.

«Несолодкі солодощі»

Люди прагнуть їсти лише здорову, низькокалорійну їжу. Саме тому тістечка та десерти стають менш солодкими та жирними. Про це розповідав мені знаменитий іспанський мішленівський шеф-кухар Альберт Адріа, один з найвпливовіших рестораторів світу. За його словами, цукру для приготування десертів нині використовують майже вдвічі менше. Коли ж я кілька років назад була в гостях у французького мішленівського кухаря Жані Глейза у Провансі, він розповідав про те, що останнім часом для приготування страв кулінари намагаються використовувати мінімум вершкового масла та жирних вершків.

За спостереженням відомих кулінарів, зараз люди віддають перевагу легким, не надто солодким десертам

Бістрономія

Більшість людей прагне харчуватися не лише корисно, але й смачно. Проте мішленівська кухня досить дорога, й далеко не у всіх є можливість відвідувати такі ресторани. Саме тому з’явився новий формат — бістрономія. Це висока кухня за відносно доступними цінами. Необістро зараз дуже популярні у Європі. Можна сказати, що це інтеграція ресторанів високої кухні та бістро. У таких закладах переважно готують з досить простих, доступних широкому колу відвідувачів продуктів, але на рівні високої гастрономії. Демократичніші ціни досягаються також шляхом спрощення декору страви. Головний все ж у страві смак, а не оздоблення, хоча подача, звісно, має значення. Для необістро характерні раціональні підходи. Скажімо, замість трьох соусів вам запропонують до страви один, але він буде безпрограшним.

Раніше власниця сімейного розплідника лаванди на Черкащині Олена Павлова розповіла"ФАКТАМ" про особливості використання лаванди у кулінарії.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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