Намагаються звинуватити Україну у підриві ГЕС: розвідка викрила нову інформаційну спецоперацію окупантів

В Головному управління розвідки Міноборони України попередили про масштабну ІПСО росіян, які намагатимуться покласти відповідальність за свій злочин — підрив греблі Каховської ГЕС — на українське воєнно-політичне керівництво.

«Російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів. В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи», — зазначають в ГУР.

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За даними розвідки, готуються публікації з «клікбейтним» характером, якімістять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:

«Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;

«Вибух дамби має „змити“ Зеленського»;

«Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;

«Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

На цю кампанію рашисти витратять від 6 мільйонів доларів.

Тим часом СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, яка свідчить про причетність до теракту на Каховській ГЕС російських диверсантів.

Фото — скріншот

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