36.87 / 37.35 39.77 / 40.47
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Намагаються звинуватити Україну у підриві ГЕС: розвідка викрила нову інформаційну спецоперацію окупантів

13:15 9 червня 2023
Підрив греблі

В Головному управління розвідки Міноборони України попередили про масштабну ІПСО росіян, які намагатимуться покласти відповідальність за свій злочин — підрив греблі Каховської ГЕС — на українське воєнно-політичне керівництво.

«Російським агентством соціального проєктування запущено новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів. В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи», — зазначають в ГУР.

Читайте також: «Про те, що росіяни збираються підірвати Каховську ГЕС, я почула днів за 10 до того, як це сталося», — активістка з Херсона

За даними розвідки, готуються публікації з «клікбейтним» характером, якімістять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:

  • «Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;
  • «Вибух дамби має „змити“ Зеленського»;
  • «Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;
  • «Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

Під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

На цю кампанію рашисти витратять від 6 мільйонів доларів.

Тим часом СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупантів, яка свідчить про причетність до теракту на Каховській ГЕС російських диверсантів.

Фото — скріншот

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Ракам — сприятливі можливості, Тільцям — нові справи, Стрільцям — цінна інформація: гороскоп на 9 червня

Овочі на грядці

Полийте цим чудо-розчином сходи огірків: врожай точно збільшиться в 10 раз — неймовірно, але підживлення діє (відео)

Підрив греблі

Намагаються звинуватити Україну у підриві ГЕС: розвідка викрила нову інформаційну спецоперацію окупантів

Parimatch

Переділ ринку чи прикра помилка: чи знімуть санкції з Parimatch?

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту