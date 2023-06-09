Лише під час укладання договору: юрист пояснив, чи можуть звільнити з роботи за відсутність військового квитка

Кабмін на початку січня цього року ухвалив постанову, згідно з якою влаштуватися на роботу військовозобов’язаний може лише після пред’явлення ним військового документу.

Втім, юристи вважають, що відсутність військового квитка жодним чином не впливає на реалізацію конституційного права людини на працю.

Чи може роботодавець звільнити працівника, у якого немає військового квитка, пояснив адвокат Андрій Межирицький, передає B2Bconsult.

«Прохання принести військовий квиток є лише проханням. Так, роботодавці повинні вести первинний військовий облік працівників та надавати відповідні відомості до ТЦК. Проте, відсутність у вас військового квитка жодним чином не впливає на реалізацію вашого конституційного права на працю. Жодною нормою Кодексу законів про працю України, а лише цей нормативний акт регулює взаємовідносини між роботодавцем та працівником, не передбачена відповідальність працівника за ненадання військово-облікового документу, це також не є підставою для звільнення», — пояснив Межирицький.

Юрист уточнив, що право вимагати військово-обліковий документ є тільки під час укладання трудового договору, тобто під час прийому на роботу.

Якщо ж такий договір вже укладений, то у разі ненадання таких документів звільнити за цією підставою працівника з роботи не можна.

«Отже, або роз'ясніть своєму керівництву, що відсутність військово-облікового документу не позбавляє вас права на працю або ж беріть документи, що підтверджують право на відстрочку, та звертайтесь до ТЦК за місцем реєстрації для уточнення облікових даних», — підсумував експерт.

Нагадаємо, в Україні військові квитки бувають різних категорій та визначають ступінь придатності військовозобов'язаного до проходження військової служби. Але навіть «білий» військовий квиток, який видається громадянам, непридатним до служби за станом здоров'я, не може звільнити людину від мобілізації.

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