Мав подяку від метрополії рф: в Києві виявили чергового прихильника «руського міра»
В Україні майже щодня правоохоронці затримують зрадників, які працюють на російського агресора.
Так у Київській області прикордонники виявили чергового прихильника «русского міра». Ним виявився священик УПЦ МП.
Як повідомили у Прикордонній службі, у батюшки в телефоні навіть виявили подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.
«Батюшки мої! Черговий фанат „руського міра“ в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!» — йдеться у повідомленні ДПС.
Зрадника передали СБУ.
Нагадаємо, на днях СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Зрадник добровільно допомагав окупантам ув’язнювати та катувати місцевих мешканців.210
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram