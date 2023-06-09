Мав подяку від метрополії рф: в Києві виявили чергового прихильника «руського міра»

В Україні майже щодня правоохоронці затримують зрадників, які працюють на російського агресора.

Так у Київській області прикордонники виявили чергового прихильника «русского міра». Ним виявився священик УПЦ МП.

Як повідомили у Прикордонній службі, у батюшки в телефоні навіть виявили подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.

«Батюшки мої! Черговий фанат „руського міра“ в рясі попався. На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року. Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!» — йдеться у повідомленні ДПС.

Зрадника передали СБУ.

Нагадаємо, на днях СБУ затримала охоронця колишньої російської катівні у Херсоні. Зрадник добровільно допомагав окупантам ув’язнювати та катувати місцевих мешканців.

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