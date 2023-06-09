«Це була провокація»: Анатолій Солов’яненко про репертуар театрів під час війни

Відомий режисер та художній керівник Національної опери України, балерина якої пішла на фронт, розповів, чому Європа досі не відмовилася від російського репертуару. В інтерв’ю проєкту «Точка опори» Анатолій Солов’яненко сказав, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну у Національній опері повністю відмовилися від російського репертуару.

— Це серйозна політика, якою досить планомірно і послідовно займаються представники держави-агресорки, — розказав Анатолій Солов’яненко. — В це вкладаються величезні кошти. Так, російське мистецтво стало у світі предметом і інструментом ідеологічної пропаганди. Тому ми для себе прийняли однозначне рішення, що ми виключаємо цей репертуар з наших програм. Це принципова позиція всього колективу театру. Наші солісти не беруть участі у таких проєктах. Отримують запрошення — це правда, але участь не беруть.

Солов’яненко обурений, що всесвітньо відомий театр «Ла Скала» в Мілані новий сезон 7 грудня 2022 року розпочав виставою «Борис Годунов».

— Це був перший в історії театру випадок, коли сезон відкривався російською оперою, — каже режисер. — Це принципова позиція! Репертуар грудня 2022 року включав всього дві вистави — «Борис Годунов» і «Лускунчик». Далі був концерт Нетребко, а закривали сезон балетом «Лебедине озеро». Я абсолютно впевнений, що це була провокативна, проплачена росіянами позиція.

Анатолій Солов'яненко зауважив, що першою відмовилася від показу російських вистав та музики Польща. Таке рішення було прийняте на державному рівні. Інші європейські країни поки такого рішення не прийняли.

— Варто підкреслити дві сили, — вважає режисер. — З одного боку — це серйозне лобіювання, у тому числі підкріплене великими фінансами. А з другого боку — це певна пасивність глядачів до осмислення, що відбувається в Україні. Ми в усіх наших гастрольних концертах включаємо частину української музики. І є певний інтерес до української музики зараз в Європі та у світі. Так, фінансової подушки, як у росіян, ми не маємо, проте ми маємо талановитих митців. Тому це справа кожного з нас.

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