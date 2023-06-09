Для відновлення знадобиться до 7 років: в Україні назвали найбільшу проблему від підриву дамби Каховської ГЕС

Підрив греблі Каховської ГЕС, відповідальність за який винуватиця трагедії світового масштабу — росія — намагаєтся «перекинути» на Україну, викликав величезну проблему з орошування великих площ сільськогосподарських земель на півдні нашої країни. До теракту система дозволяла забезпечувати водою більше півмільйона гектарів земель.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.



Як зазначив міністр, постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем — фермерам тепер не буде за що їх обробляти. Оскільки основний і стабільний дохід вони отримували від врожаїв з полів, які мали зрошувальні системи.

«Наслідки припинення зрошування значно більші. Не півмільйона гектар, а мільйон-півтора гектарів не будуть використовуватися повною мірою. Щоб відновити зрошування, треба 3−5-7 років», — сказав Сольський.

Каховське водосховище було джерелом для двох систем зрошування і подачі води — Каховської системи і Північно-Кримського каналу. Ці системи були збудовані з урахуванням рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для насосів. Зараз рівень води впав, тому вода до систем просто не дістається. Щоб його підняти, треба відновлювати дамбу. Тому це проблема на багато років.

А перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що декілька мільйонів тон цьогорічного врожаю може бути втрачено, через затоплення та неможливість вирощування. В Мінагрополітики заявили, що знищення Каховської ГЕС може призвести до того, що поля на півдні України вже наступного року перетворяться на пустелі. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% - в Запорізькій та 30% - в Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, що через зниження рівня у водосховищі, зникла можливість отримувати з нього воду для Запорізької АЕС, а також для мешканців низки міст, зокрема, Кривого Рогу.

Фото зі сторінки президента України у соцмережах

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