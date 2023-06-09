Не займайтесь з макіяжем на обличчі: експертка порадила, чого не варто робити перед тренуванням

Тренування впливають не тільки на красу вашого тіла, а й на молодість обличчя, якщо робити все правильно. Все це відбувається шляхом посилення мікроциркуляції крові, збагаченої киснем, навіть в самих віддалених часточках нашого тіла. Але є декілька правил, які ви маєте пам’ятати, пояснює косметологиня Тетяна Кушніренко.

«Не тренуйтеся з макіяжем, — радить експертка. — Шкіра повинна бути чистою, оскільки нанесений тональний засіб, рум'яна або пудра будуть змішуватися з секретом потових і сальних залоз, що рясно виділяється під час тренувань. Внаслідок цього декоративна функція макіяжу буде втрачена, а ризик виникнення проблеми забитих пор та подальших запальних висипань дуже велика.

Як що ви бігаєте або займаєтесь на відкритому повітрі, то не забувайте наносити SPf-захист (протисонцевий). На сьогодні існують дуже комфортні засоби у вигляді кремів з матовим ефектом, дуже легкі пудри та купони, які мають мінімальний ефект присутності на шкірі.

Обов’язково змивайте все з обличчя та тіла. Шкіра — це орган, який має функцію разом зі шкірним салом та потом виводити токсини. Неприємні наслідки у вигляді висипань я часто зустрічаю не тільки на обличчі, а і на спині, грудях, стегнах. В ідеалі слід користуватися м’якими засобами з очищення з ферментами та кислотами для всього тіла".

Також косметологиня радить перед тренуванням не використовувати жорсткі антиперспіранти, які фізично закорковують протоки потових залоз:

«Насправді піт не має запаху, якщо тіло чисте, запах виникає через бактерії, які живуть на нашому тілі. Просто великий ризик отримати гідраденіт (запалення потових залоз)».

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