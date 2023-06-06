Прищів поменшає: як полуниця впливає на стан шкіри обличчя

Як багатий на поживні речовини фрукт, полуниця має кілька переваг для вашої шкіри. Її використовували для спа-терапії обличчя ще з часів Римської та Єгипетської епох завдяки її численним лікувальним властивостям, пише stylecraze.com. Сьогодні науково доведено, що полуниця з її антиоксидантами, в'яжучими та протизапальними властивостями допомагає сповільнити процес старіння, лікувати опіки та пропонує найкращу форму захисту від ультрафіолету, допомагає позбутися відмерлих клітин шкіри.

Високий вміст саліцилової кислоти робить полуницю ідеальним засобом для лікування акне. А високий вміст вітаміну С стимулює вироблення колагену і мінімізує дрібні і глибокі зморшки. Полуниця також може освітлити тон шкіри і зменшити темні кола. Ви також можете використовувати цей фрукт для тонізації шкіри, покращення її текстури, освітлення пігментації та слідів від акне.

Маска з полуниці та свіжих вершків — чудовий варіант подбати про шкіру. Візьміть полуничне пюре, змішайте зі свіжими вершками або йогуртом, і додайте столову ложку меду. Нанесіть на все обличчя, залиште на 10 хвилин і змийте теплою водою. Ви можете заморозити і зберігати цю маску. Вона допомагає зменшити кількість прищів, вирівняти колір обличчя та пігментні плями на шкірі, а також освітлити шкіру.

Полунично-шоколадна маска допомагає зробити вашу шкіру сяючою, а також робить її м'якою. Розімніть полуницю зі столовою ложкою какао-порошку та медом. Нанесіть на обличчя на 15 хвилин і змийте теплою водою.

Ви також можете розім'яти 3−4 ягоди полуниці і змішати їх з 1−2 столовими ложками кокосової олії, щоб використовувати як ексфоліант (ексфоліанти — це косметичні продукти, мета яких усунути омертвілі клітини і очистити забиті пори — Авт.). Нанесіть пасту на обличчя і втирайте її в шкіру протягом 5−10 хвилин. Змийте її теплою водою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що названо суперпродукти, які допомагають уповільнити старіння після 40. І серед них полуниця.

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