Ворог кинув керовану бомбу на Гуляйполе, є загиблі та поранені

Вдень у п'ятницю, 9 червня, росіяни обстріляли Запорізьку область. Удар прийшовся на лікарню в місті Гуляйполе. Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його інформацією, загинули — молодша медична сестра та сантехнік. Ще двоє людей поранені.

За уточненою інформацією очільника ОВА Юрія Малашка, внаслідок удару авіабомби в лікарню Гуляйполя на Запоріжжі загинув один працівник та жінка, яка була поруч з місцем влучання. Дві медсестри та працівниця ДСНС отримали поранення.

«На жаль, загинув 46-річний працівник, який, попри небезпеку, продовжував виконувати свій обов'язок на лінії вогню, та 55-річна жінка, яка знаходилася поруч з місцем влучання. Дві медичні сестри отримали січені ушкодження від уламків, госпіталізації не потребують», — написав він.

Фахівці невідкладно розпочали рятувально-пошукові роботи після атаки на Гуляйполе.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні на Херсонщині продовжується рятувальна операція з затоплених районів. При цьому ворог веде постійні обстріли, навіть під час евакуації людей.

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня Україна пережила чергову ракетну та дронову атаку з боку рф. Росіяни знов завдали удару по Україні з повітря — баражуючими боєприпасами та ракетами. Ворог випустив 16 іранських ударних дронів Shahed-136/131 та шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. В Умані пошкоджені промисловий об'єкт та автомийка, на якій виникла пожежа. А на Житомирщині є загиблі та травмовані внаслідок падіння уламків. Також зруйновано один та пошкоджено 12 житлових будинків.

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