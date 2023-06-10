Підрив Каховської ГЕС зруйнував будинок дитинства першої ракетки України (фото)
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (26-а у світовому рейтингу), котра вперше в кар'єрі пробилася до фіналу турніру WTA 1000, емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС, через який пішов під воду будинок її дитинства в Новій Каховці.
«Один літній день у бабусі в Новій Каховці, — написала 26-річна тенісистка в Instagram. — Щоранку я прокидалася о 6-й, щоб о 7-й ранку йти на тренування. Каша, яку я ненавиділа, але бабусі не відмовиш, адже це не просто каша, це сніданок чемпіона. Вдень час для себе, а ввечері о 16-й — друге тренування.
І, звісно, моя улюблена стіна. Моє тенісне дитинство проходило просто біля неї, щодня наприкінці тренувань я набирала три, а іноді й чотиризначні числа, це був «бонус» та вишенька на торті. Вона була моєю непереможною суперницею, яка бачила і сльози, і щастя (не знаю, як вона мене витримала).
Ця стіна та корти — моє щасливе дитинство, початок мого шляху.
Але ми все одно переможемо, як я свого часу перемогла цю стіну. Навіть якщо нам доведеться вдарити їх тисячі разів".
Додамо, що вода, що ринула після підриву греблі, затопила десятки населених пунктів Херсонщини. Зокрема, у Новій Каховці було знищено стадіон та тенісні корти, де 2003 року збірна України провела домашній матч Кубка Девіса.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російська ракета прилетіла у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука у Запоріжжі.
Фото Instagram, Jimmie48148
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