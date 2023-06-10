Підрив Каховської ГЕС зруйнував будинок дитинства першої ракетки України (фото)

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (26-а у світовому рейтингу), котра вперше в кар'єрі пробилася до фіналу турніру WTA 1000, емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС, через який пішов під воду будинок її дитинства в Новій Каховці.

«Один літній день у бабусі в Новій Каховці, — написала 26-річна тенісистка в Instagram. — Щоранку я прокидалася о 6-й, щоб о 7-й ранку йти на тренування. Каша, яку я ненавиділа, але бабусі не відмовиш, адже це не просто каша, це сніданок чемпіона. Вдень час для себе, а ввечері о 16-й — друге тренування.

І, звісно, моя улюблена стіна. Моє тенісне дитинство проходило просто біля неї, щодня наприкінці тренувань я набирала три, а іноді й чотиризначні числа, це був «бонус» та вишенька на торті. Вона була моєю непереможною суперницею, яка бачила і сльози, і щастя (не знаю, як вона мене витримала).

Ця стіна та корти — моє щасливе дитинство, початок мого шляху. А 06.06.2023 все пішло під воду. Спершу вони забрали мій будинок, а тепер його ще й зруйнували.

Але ми все одно переможемо, як я свого часу перемогла цю стіну. Навіть якщо нам доведеться вдарити їх тисячі разів".

Додамо, що вода, що ринула після підриву греблі, затопила десятки населених пунктів Херсонщини. Зокрема, у Новій Каховці було знищено стадіон та тенісні корти, де 2003 року збірна України провела домашній матч Кубка Девіса.

Після підриву греблі спортивні об'єкти Нової Каховки пішли під воду

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російська ракета прилетіла у двір дитинства капітана «Динамо» Сергія Сидорчука у Запоріжжі.

Фото Instagram, Jimmie48

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