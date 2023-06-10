Стало відомо, як перевірятимуть використання компенсацій у рамках програми «єВідновлення»

Після запуску в Україні програми компенсацій пошкодженого майна «єВідновлення» запроваджено і перевірки цільового використання коштів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

30 травня було внесено зміни до Порядку надання компенсації, згідно з якими отримувач компенсації зобов’язаний буде протягом 15 робочих днів подати через портал Дія або ЦНАП повідомлення про завершення ремонтних робіт, на які виділялися гроші.

Безпосередня перевірка здійснюється комісією, яка ухвалювала рішення про виділення компенсації — вона відбувається протягом 30 календарних днів після закінчення ремонту. Під час перевірки перевіряється відповідність фактично проведених робіт та/або придбаних товарів будівельної продукції за кожним видом ремонтних робіт. За результатом перевірки складається акт, який вноситься в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. У разі неможливості встановити факт проведення ремонту наприклад через повторне пошкодження\знищення майна в акті робиться відповідна позначка.

Ремонт вважається завершеним з дати подання отримувачем компенсації відповідного повідомлення, а у разі неподання такого повідомлення — через 12 місяців з дати зарахування коштів на спеціальний рахунок отримувача компенсації.

Також передбачається проведення вибіркового моніторингу розгляду заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно. Ці функції покладено на групу підтримки «єВідновлення» — дорадчий орган при Міністерстві розвитку громад відновлення і інфраструктури. Такий моніторинг буде проводиться стосовно не менше ніж 5% заяв на отримання компенсацій стосовно яких були ухвалені рішення уповноваженими органами у відповідному місяці, протягом 30 календарних днів після закінчення відповідного місяця.

Заяви, рішення за якими підлягають вибірковому моніторингу, відбираються автоматично з даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна або на підставі подання скарги заявником на урядову гарячу лінію.

Нагадаємо, що на тепер запущено вже другий етап програми Тепер українці, чиє житло було зруйноване внаслідок війни, зможуть отримати від держави кошти на будівництво будинку або придбання іншого житлового приміщення (орієнтовно — до 200 тисяч гривень),

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