Важко виявити: в Повітряних силах пояснили, у чому складність боротьби з іранськими дронами

Російські терористи продовжують активно атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136.

Окупанти запускають БПЛА масово по складній траєкторії, тому українським силам протиповітряної оборони важко збивати всі ці дрони.

До того ж, ворог запускає БПЛА Shahed переважно вночі, щоб їх було складніше виявити українським захисникам.

Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, під час дронової атаки російські війська використовують різні маршрути. Зокрема, ворог намагається запускати БПЛА якнайнижче, щоб українським засобам ППО було складніше знищувати їх.

«Іранські дрони — це головний біль. Їх все одно важко збивати. Коли їх летить багато, вони використовують різні маршрути, притискаються низько до землі, їх важко дістати літаком. Тому що швидкість самого дрону — 150 км/год, а винищувач летить зі швидкістю мінімум 400 км/год», — сказав Ігнат.

Він додав, що на відміну від ракети, яку фактично неможливо збити з кулемета, дрони можна вражати стрілецькою зброєю. Але складність полягає у виявленні БПЛА.

«Важче, звичайно, збивати ракету. Але дрон це теж така річ, яку важко виявляти, по-перше, і, по-друге, застосовувати проти нього різні засоби, якими було б раціонально його збивати. Не можемо ми цей дрон дістати в нічний час засобами ППО сухопутних військ чи мобільними вогневими групами», — пояснив Ігнат.

Також спікер Повітряних сил ЗСУ зазначив, що одне з основних завдань ворога під час атак дронами полягає у тому, щоб виснажити запас зенітних ракет української ППО, а також виявити, де саме стоять зенітні ракетні комплекси.

Раніше Юрій Ігнат розповів про особливості недавніх ракетних атак російських окупантів на Україну.

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