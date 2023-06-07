Вживав наркотики і боявся стати ізгоєм: що сказав принц Гаррі в суді Лондона

Принц Гаррі з'явився у Високому суді Лондона, щоб дати свідчення в рамках гучного процесу проти медіа-холдингу Mirror Group Newspapers (MGN). Герцог Сассекський є позивачем. Він звинувачує журналістів холдингу у вторгненні в його приватне життя.

Інтерес до процесу величезний. Гаррі став першим представником британської королівської сім'ї за останні майже 200 років, якому довелося виступити в суді як свідку. Британська монархія століттями дотримується правила «мало говорити і ще менше відповідати на запитання». Молодший син короля Чарльза III це правило порушив. Тому його виступ у суді став історичною подією.

Схоже, Гаррі не очікував, що з ним поводитимуться як зі звичайним свідком. Почалося все зі скандалу. На принца чекали ще 5 червня, однак він не з'явився на засідання, бо прилетів до Лондона лише ввечері. Неділю, 4 червня, Гаррі вирішив провести вдома в Монтесіто, щоб відсвяткувати день народження доньки. Лілібет виповнилося два роки.

Адвокат герцога повідомив суд, що його клієнт не з'явиться на засіданні за годину до початку. Суддя був обурений такою неповагою. Адвокати відповідача не забарилися скористатися промахом позивача і роздули з його відсутності цілу історію. Вони намагалися підкреслити, що Гаррі ставить себе вище за суд та інших учасників процесу, і це якнайточніше характеризує його.

Принц Гаррі також не врахував той факт, що процес відбувається у відкритому режимі. Він судиться з журналістами, і в залі повно репортерів, які будуть розбирати по кісточках кожен його погляд, жест, слово, помилку.

Так і сталося 6 червня. Адвокат MGN Ендрю Грін, володар численних юридичних нагород, взявся за справу з притаманною йому безжальністю і холоднокровністю. Не дарма у нього в британських юридичних колах є прізвисько — «звір у залі суду».

Грін засипав Гаррі прямими конкретними запитаннями, на які принц відповісти по суті не зміг. Герцог Сассекський відповідав загальними фразами і намагався затаврувати методи роботи британської преси загалом. Однак він, наприклад, був змушений визнати — у нього немає доказів того, що його телефон був зламаний. Але ж це головний пункт його позову до медіа-холдингу.

Гаррі стверджує, що MGN найняв приватного детектива, якому було доручено добути інформацію особистого характеру. Найбільше керівництво холдингу цікавили стосунки герцога Сассекського з дівчатами і старшим братом, принцом Вільямом.

Молодший син Чарльза і Діани вважає, що детектив зламав його телефон і підслуховував розмови. У підсумку він передавав отриману інформацію журналістам, а ті на її підставі публікували впродовж доволі тривалого часу скандальні замітки про Гаррі, посилаючись при цьому на інсайдерів.

Позивач підготував також заяву для суду на 55 сторінках, яку зачитав на засіданні. Британські ЗМІ зазначають, що Гаррі явно нервував. Його голос часом тремтів. Він зупинявся, щоб узяти себе в руки і продовжити.

Свою заяву принц Гаррі почав із пояснення причин свого переїзду з родиною до США.

«Значною мірою нам довелося зробити це через постійне вторгнення в наше приватне життя, розпалювання ненависті та переслідувань з боку бульварної преси, що мало руйнівний вплив на наше психічне здоров'я і благополуччя. Ми також були дуже стурбовані нашою безпекою і безпекою нашого сина», — заявив Гаррі.

Відповідаючи на запитання адвоката Гріна, герцог підкреслив: «Я відчув ворожість преси з моменту народження». Він додав, що журналісти використовували стереотипи і ярлики, коли писали про нього. Його називали «товстуном, брехуном, малолітнім п'яницею, несамовитим наркоманом».

Гаррі дозволив собі кілька особистих випадів. Зокрема, він обрушився зі звинуваченнями на адресу популярного журналіста Пірса Моргана. Принц заявив, що Морган завжди ставився до нього упереджено. І це стало причиною того, що Пірс різко відгукувався і продовжує відгукуватися про Меган Маркл, дружину Гаррі. Морган нібито дозволяє собі «жахливі особисті нападки і залякування».

Герцог також назвав колишнього дворецького принцеси Діани Пола Баррелла «лукавим лайном». Він заявив, що завжди не довіряв Барреллу на відміну від Вільяма, який вважав дворецького вірною і надійною людиною.

Принц Гаррі був змушений визнати під натиском адвоката відповідача, що вживав наркотики і боявся, що його за це можуть вигнати з Ітона, де він навчався.

Він також звинуватив пресу в умисному роздмухуванні чуток про те, що його справжнім батьком є колишній коханець принцеси Діани Джеймс Г'юїтт. Гаррі побоювався, що члени королівської сім'ї в підсумку відмовляться від нього, що він стане ізгоєм.

Звичайно, герцог Сассекський знову згадав трагічну загибель своєї матері. Він заявив, що з раннього дитинства боявся папараці. При цьому він використовував вираз «криваві руки преси». Загибель Діана породила в ньому параною. Він нікому не довіряв, був упевнений, що друзі рано чи пізно зрадять його і почнуть зливати журналістам різну інформацію.

Гаррі також звинуватив пресу в тому, що вона завжди прагнула зруйнувати його стосунки з дівчатами. Щойно в нього з'являлася подруга, журналісти агресивно починали збирати інформацію про неї. Коли у принца був роман із Челсі Дейві (стосунки тривали з кінця 2004 до середини 2010 року), її телефон теж зламали. Її стали прослуховувати після того, як Гаррі з'явився на одній із вечірок у нацистській формі, про що він шкодує.

Королівська сім'я ніяк не коментує участь Гаррі в процесі та його заяви. Жодних зустрічей із родичами у герцога не планується. Чарльз III вирушив із візитом до Румунії. Король навряд чи повернеться до Лондона до кінця тижня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл часто бачать одну в нічних клубах Лос-Анджелеса. Для неї стало нормою залишати Гаррі вдома.

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