Дощі весь тиждень та місцями +30: синоптики розповіли, на яку погоду чекати у другій декаді червня

Дощі, які накрили Україну наприкінці минулого тижня, триватимуть й цієї семиденки.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, вдень 12 червня температура повітря в західних та північних областях не перевищуватиме +10+16 градусів. На півдні та сході буде тепліше — до +20+26 градусів.

У центрі України ситуація різнитиметься: від вінницьких, черкаських, полтавських +16+21 до кропивницьких та дніпровських +19+23 градусів.

У понеділок місцями передбачаються дощі та грози. Менша ймовірність опадів — західна частина, Харківщина, Луганщина, Одещина, Вінниччина, Черкащина.

Вітер буде з північного сходу, поривчастий, місцями із штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду.



«У Києві актуальні парасолі й тоненькі курточки чи светрики або й плащі — бо буде хмарно, вогко, вітряно! Й холодно, близько +14+16 градусів. Потепління посвіжілих регіонів розпочнеться із середи, з 14 червня», — прогнозує синопткиня.

Її колега — кандидат географічних наук Ігор Кібальчич — зазначає, що у першу половину тижня погода очікується нестійкою, з дощами та грозами, в другій половіні її визначатиме поле зниженого атмосферного тиску — дощова погода збережеться, проте інтенсивність та кількість опадів буде нерівномірною.

У понеділок, 12 червня, очікується хмарна погода із проясненнями. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, у Приазов'ї з грозами. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +7+12 градусів, удень +9+14 градусів. На решті країни вночі +13+18 градусів, удень +16+21 градусів, місцями +25+27 градусів.

У вівторок, 13 червня, дощі очікуються у західних та південних областях, на решті території України без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі складе у західних областях +5+10 градусів, на решті території +11+17 градусів; вдень максимальні значення виявляться в межах +15+20 градусів, у центральних та південних областях +22+27 градусів.

У середу, 14 червня, дощі очікуються у західних, південних та східних областях. У центральних та північних регіонах країни переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10+16 градусів, вдень +21+26 градусів.

У четвер, 15 червня, дощова та хмарна погода збережеться у більшості регіонів України. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12+18 градусів, вдень +24+29 градусів, на півночі Лівобережжя +18+23 градуси.

У п'ятницю, 16 червня, вночі без істотних опадів, вдень у західних та місцями східних областях короткочасні дощі, на заході місцями грози, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13+18 градусів, вдень +25+30 градусів, на сході близько +20 градусів.

У суботу, 17 червня, на південному сході та крайньому заході України пройдуть дощі, в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +13+18 градусів, вдень +23+28 градусів.

У неділю, 18 червня, переважно без опадів, лише у Криму та на крайньому заході України пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +12+17 градусів, вдень +24+29 градусів.

Говорячи про погоду у червні, Кібальчич раніше прогнозував, що у середньому за місяць температура повітря в нашій країні очікується близькою до норми, у західних та північних областях вище за норму на 1−2 градуси.

Фото Pixabay

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