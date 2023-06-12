З липня українці в Німеччині додатково отримуватимуть по 225 євро на місяць, але є умови

Після початку повномасштабної війни багато українців стали біженцями за кордоном. Так, українці, що опинилися у Німеччині, можуть отримати додаткову фінансову допомогу під назвою Bürgergelds у розмірі 225 євро або майже 9000 гривень. Про це йдеться на сайті німецького центру зайнятості.

Так, виплати, які є своєрідною допомогою з безробіття, надаються центрами зайнятості Jobcenter.

Як зазначається, з 2023 року в країні змінили принцип надання допомоги з безробіття. Тепер замість оперативного працевлаштування в країні практикують якісне навчання, яке важливіше за тимчасову роботу.

Таким чином, з 1 липня 2023 року центри зайнятості пропонуватимуть українським біженцям підвищення кваліфікації із додатковими виплатами 150 євро (5954,61 гривні).

При цьому отримувачі Bürgergelds можуть здобути подальшу професійну освіту, яка фінансуватиметься державою за програмою «Участь на ринку праці».

Українці можуть підвищити свою професійну кваліфікацію та завершити середню освіту протягом трьох років. Навчання фінансуватиме центр зайнятості.

Отже, під час навчання біженці зможуть отримувати щомісячну допомогу у 150 євро. Якщо громадянин захоче брати участь у програмах підтримки у пошуку роботи з довгостроковою перспективою, йому надають доплату допомоги Bürgergeld розміром ще 75 євро на місяць. Загальна сума виплат становитиме 225 євро або 8931,91 гривні.

Окрім того, українські біженці можуть отримати інтенсивну підтримку у вигляді тренінгів. Воно доступне в домашніх умовах, щоб люди могли продовжувати навчання чи роботу.

До того ж Bürgergelds можуть отримати не тільки українські біженці, які не працевлаштувалися, але й ті, хто отримує низькі зарплати і хоче підвищити свою кваліфікацію, щоб заробляти більше.

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