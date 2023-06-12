«Міг би екіпірувати батальйон»: військовий розшукує ексдепутата-втікача Олійника

Військовий та лідер організації C14 (зараз — «Основа майбутнього») Євген Карась у своєму телеграмі та ютуб-каналі звернув увагу на пов’язаних з корупційними діяннями колишніх депутатів і чиновників, які нині втекли за кордон. Вони вивезли з собою награбоване в Україні, а ці статки могли б зараз знадобитися нашій армії, відзначає Карась.

Особливий акцент він робить на Святославі Олійнику — колишньому голові Дніпропетровської облради, котрий з початку війни втік з України до Словаччини.

«Я двадцять років крав, планував ще красти, але мій життєвий досвід чиновника підказує, що в України нічого не вийде і треба валити», — пародіює Карась думки Олійника.

Між тим втікач Олійник зі своїми грошима міг би екіпірувати цілі батальйони, розвиває свою думку Карась.

«Береш, наприклад, трьох Олійників… Кожен Олійничок батальйона два, я думаю, потягне… А шість батальйонів — це два полки і це вже може бути бригада», — відзначає Карась.

Він додає, що, якщо спецслужби не розшукають українських корупціонерів, це зроблять військові та прості громадяни. Карась закликає повідомляти йому все, що відомо про місце перебування Олійника.

Нагадаємо, що нещодавно Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило ще одне провадження проти Святослава Олійника. Детективи зацікавились майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.

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