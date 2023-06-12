«Від мого рідного Херсона вам тільки першу частину слова»: Світлана Тарабарова звернулася до росіян

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно розкрила ім’я новонародженої доньки, емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС та підтоплення її рідного Херсона. Вона звернулася зі своєї сторінки у соціальній мережі зі словами підтримки до мешканців міста та ненависті — до росіян.

— Мій Херсон… - каже Світлана на відео. — Ти одним із перших потрапив в окупацію і на своїй шкурі пізнав жахи руського міра. Коли тебе звільнили, я плакала від щастя, як плакали сотні тисячі українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу… Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС.

Співачка звернулася з проханням до всіх мешканців її рідного мікрорайону Острів, який опинився у воді, не панікувати і дбати про свою безпеку.

— Зараз йде евакуація з мого рідного Острова… — звернулась Світлана. — Головне — без паніки. Безпека понад усе. Ми скоро повернемось. Все відбудуємо.

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А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон — це перш за все люди! Незламні люди.

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