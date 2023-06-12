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«Від мого рідного Херсона вам тільки першу частину слова»: Світлана Тарабарова звернулася до росіян

17:32 12 червня 2023
Світлана Тарабарова

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно розкрила ім’я новонародженої доньки, емоційно відреагувала на підрив Каховської ГЕС та підтоплення її рідного Херсона. Вона звернулася зі своєї сторінки у соціальній мережі зі словами підтримки до мешканців міста та ненависті — до росіян.

— Мій Херсон… - каже Світлана на відео. — Ти одним із перших потрапив в окупацію і на своїй шкурі пізнав жахи руського міра. Коли тебе звільнили, я плакала від щастя, як плакали сотні тисячі українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу… Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС.

Співачка звернулася з проханням до всіх мешканців її рідного мікрорайону Острів, який опинився у воді, не панікувати і дбати про свою безпеку.

— Зараз йде евакуація з мого рідного Острова… — звернулась Світлана. — Головне — без паніки. Безпека понад усе. Ми скоро повернемось. Все відбудуємо.



А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон — це перш за все люди! Незламні люди.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Павло Зібров розказав про життя під час великої війни.

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