«Хотілось би, щоб у моєму будинку стіни не зносили»: колишня дружина Остапчука обурилась перелаштуванням спільної нерухомості

Телеведучий Володимир Остапчук разом із новою обраницею Катериною Полтавською навідалися до будинку під Києвом, який шоумен придбав ще у шлюбі з Христиною Горняк.

Пара показала, на якому етапі зараз триває будівництво, розмірковували над тим, що вже час закладати газон. Катерина запропонувала трохи перелаштувати помешкання і знести кілька стін. Коротке відео вона опублікувала в інстаграмі.

На допис відреагувала Христина. ЇЇ обурило те, що колишній облаштовує придбаний у шлюбі будинок без її відома, і зазначила, що майно досі не поділили.

«Я не ображаюся, кожен чинить так, як вихований… Але я знаю, що мене читає Катерина. Тому перш ніж планувати зносити стіни у нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували ще у шлюбі і поки що не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносьте, що бажаєте, будуйте і живіть. Бо якось це зовсім негарно виходить красти», — пише Христина.

Вона також зазначила, що шкодує про відсутність шлюбного договору. Як варіант вирішення спірного питання, пропонує викупити в неї частку будинку, а потім вже робити з ним, що заманеться. На даному етапі дії з будинком вона вважає крадіжкою.

«Хотілось би, щоб у моєму будинку стіни не зносили, поки ми не вирішили питання, особливо ті, кому він не належить», — додала Христина.

Нагадаємо, про крах другого шлюбу Остапчука стало відомо у жовтні минулого року. Незабаром з’явилися чутки про новий роман шоумена. Обраницею Володимира стала 22-річна Катерина. Подейкують, що закохані вже встигли одружитися.

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