У 72-річного Білла Мюррея роман із популярною співачкою, яка молодша за нього на 30 років

Червень продовжує підносити несподівані новини з особистого життя ветеранів Голлівуду. Складається враження, що відомі актори у віці переживають другу, а можливо, навіть третю молодість. Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 79-річний Роберт де Ніро став батьком усьоме. Ось-ось з'явиться на світ четверта дитина у 83-річного Аль Пачіно. 62-річний Шон Пенн переживає бурхливий роман із 43-річною уродженкою Черкас Ольгою Коротяєвою.

Днями стало відомо, що 72-річний Білл Мюррей зустрічається з 43-річною співачкою Келіс (повне ім'я — Келіс Роджерс-Джонс). Зірку «Мисливців за привидами» і «Дня бабака» не бентежить майже 30-річна різниця у віці.

Їхні стосунки почалися в США. Потім пара з різних причин перебралася на певний час до Лондона. Келіс давала в британській столиці концерти, і Мюррея бачили на них, а потім у готелі, де зупинилася співачка.

Як розповів британській газеті The Sun інсайдер, Білла і Келіс, можливо, зблизили дуже схожі життєві обставини.

Рік тому від раку шлунка помер чоловік співачки Майк Мора. Йому було 37 років. Від нього у Келіс двоє дітей. Майк був другим її чоловіком співачки. До нього вона п'ять років була одружена з виконавцем хіп-хопу NAS (справжнє ім'я Насир бін Олу Дара Джонс). Від нього Келіс народила сина. Після розлучення вона звинуватила репера в домашньому насильстві.

У Білла Мюррея у 2021 померла колишня дружина Дженніфер Батлер. Він важко переживав її смерть. Вони прожили в шлюбі майже 10 років і виховали чотирьох спільних дітей. Розлучилися 2008 року.

Розлучення вийшло скандальним. Дженніфер звинуватила Білла в домашньому насильстві. Вона заявила, що Мюррей страждає від сексуальної, алкогольної та наркотичної залежності.

Попри це актор стверджував, що продовжує кохати колишню дружину.

Це теж був для Мюррея другий шлюб. Його першою дружиною була Маргарет Келлі. Він пішов від неї та двох синів до Батлер.

«Що б там не звело їх разом, вони обидва були самотні, а зараз весело проводять час, незважаючи на досить велику різницю у віці», — заявив інсайдер.

До знайомства з Келіс у Мюррея виникли серйозні неприємності. Кілька жінок побічно підтвердили твердження Дженніфер Батлер, що Білл є сексоголіком. Так, член знімальної групи фільму «Бути смертним» заявила, що Мюррей чіплявся до неї, без її згоди «цілував тіло», а потім вліз на неї. Після цього популярна актриса Джина Девіс також заявила про неприйнятну поведінку Білла, з якою вона була змушена зіткнутися під час роботи над комедією «Швидкі зміни».

Раніше «ФАКТИ» писали, що колишній чоловік Емілі Ратаковскі виявився сексоголіком, якому подобаються неповнолітні.

На фото в заголовку Білл Мюррей и Келіс

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