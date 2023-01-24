Виїзд за кордон з дитиною під час війни: чи потрібна нотаріально посвідчена згода другого з батьків

Згідно з діючими Правилами перетинання державного кордону України, самостійно виїжджати за межі України може особа, яка досягла віку 16 років. Проте у багатьох іноземних країнах віковий ценз для самостійного в'їзду та виїзду вищий — 18 років.

На цей факт у коментарі РБК-Україна звернула увагу юрист БФ «Право на захист» і координатор чат-боту «Юридичний порадник для ВПО» Євгенія Холодна.

«Щодо дітей до 16 років ситуація однозначна — виїзд можливий лише у супроводі дорослих: одного із батьків, бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування», — пояснює Євгенія Холодна.

Наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не вимагається за умови виїзду дитини у супроводі:

другого з батьків;

бабусі, дідуся, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима.

Виїзд дитини у супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків, може здійснюватися на підставі письмової заяви (дозволу на виїзд), завіреною органом опіки та піклування (видається безкоштовно) або на підставі нотаріальної довіреності (видається платно).

При цьому особи чоловічої статі можуть супроводжувати дитину для виїзду за кордон лише за умови приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації та за наявності підтвердних документів про це.

Також варто пам'ятати, що для виїзду дитини можуть знадобитися додаткові документи, що підтверджують родинні зв’язки. Наприклад, у матері і дитини різні прізвища, тоді додатково може знадобитися: свідоцтво про шлюб / рішення суду про розірвання шлюбу тощо.

А ще українське законодавство встановлює обов’язок особи, що супроводжує дитину, після прибуття до держави остаточного перебування протягом 7 робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України для постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Нагадаємо, нині під тимчасовим захистом тільки в країнах ЄС перебувають близько 4,2 млн українців.

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