Перерахунок пенсій: в ПФУ повідомили, на скільки зросли виплати працюючим пенсіонерам

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам було проведено у квітні, але через звітність підвищені виплати пенсіонери почали отримувати лише з 1 червня, причому з доплатою за квітень та травень.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. особам, розмір пенсії збільшено понад 401 тис. осіб, середній розмір підвищення — 221,74 грн.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. Із зазначеної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у 327,2 тис. осіб, середній розмір підвищення — 179,47 грн.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії торкнувся 117,4 тис. осіб, розмір пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб. Середній розмір підвищення склав 409,16 грн.

Інфографіка Пенсійного фонду

Додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій оцінюються у близько 89 млн грн на місяць.

Також нагадаємо, що нині Мінфін проводить масштабну перевірку даних отримувачів всіх соціальних виплат, у тому числі й пенсіонерів.

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