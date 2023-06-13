У справі ексзаступника міністра оборони Шаповалова заговорив грецький постачальник бронежилетів

Грецька компанія ELMON S.A., яка фігурує у кримінальній справі, порушеній щодо колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, стала одним з нових постачальників Міністерства оборони України у 2022 році. На думку слідства, Шаповалов уклав з компанією угоду, за якою було поставлено неякісні бронежилети для ЗСУ. Керівництво ELMON S.A. заперечує даний факт в офіційному листі, котрий опинився у розпорядженні Telegraf.

Керівник ELMON S.A. Іоаніс Ґаланіс підкреслив, що його компанія є постачальником більш ніж 20 країн, а також є єдиною, хто забезпечує армію своєї країни бронежилетами.

Щодо поставок за контрактом, який згадується у кримінальній справі проти Шаповалова, Ґаланіс повідомив, що безпосередньо до МО України було поставлено бронежилетів на суму 15,5 млн євро i опосередковано — через МО Великобританії — на понад 30 млн євро за 2022 рік.

Коли українське слідство встановило «незадовільну якість пришивання кишень жорстких балістичних пластин до основної тканини жилета, що призводить до їх відриву», компанія визнала цю проблему. Як пояснив Ґаланіс, «проблема з ниткою на кишені жилета була спричинена невеликою партією пряжі, яку ми отримали від нашого постачальника сировини».

Грецький постачальник вирішив відкликати та повністю замінити всю партію, а також 100% компенсувати витрати, не дивлячись навіть на те, що дефект був виявлений на невеликій кількості товару.

Іоаніс Ґаланіс, котрий, за його словами, не був особисто знайомий з Вячеславом Шаповаловим, підкреслює, що інцидент з бронежилетами повністю вичерпано.

«Наша компанія успішно виконала контракт з Міністерством оборони України, претензій щодо якості до нас з боку МО немає, і ми отримали оплату. Таким чином, ми не маємо наміру подавати скаргу. До того ж проти нас також немає претензій з боку правоохоронних органів України», — наголошує він.

Раніше сам Вячеслав Шаповалов зазначав в інтерв’ю виданню «ФАКТИ», що закуплені товари, які були визнані невідповідними, на фронт не потрапили. «Контрактів було укладено на десятки мільярдів гривень, більшість амуніції підійшла, то в цьому умислу ніхто не бачить. А частину товару постачальники надіслали неякісною, то це вже мій злий умисел. Дивна логіка обвинувачення», — акцентує він.

Шаповалов також висловлює переконання, що його адвокати доведуть нікчемність та абсурдність порушеної проти нього справи.

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