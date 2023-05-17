Шаповалов розповів, як продавці амуніції вимагали повної передоплати, бо думали, що Україна впаде за три дні

На момент початку повномасштабної війни запаси бронежилетів та шоломів в українській армії були «нульовими». Команда Міноборони намагалася вирішити проблему в найкоротші терміни, проте зіткнулася з вимогою західних постачальників працювати за стовідсотковою передоплатою, розповів в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов.

«Ніхто не хотів продавати нам товар із оплатою за фактом доставки. Багато постачальників були впевнені, що Україна не витримає більше трьох діб чи тижня. Адже про це говорили уряди різних країн», — нагадав він.

Він уточнив, що на цей час на складах було всього 1,2 тис. жилетів та близько 500 шоломів, а українські виробники готові були робити лише 3−5 тис. бронежилетів на місяць. І це при тому, що чисельність армії на той момент становила 250 тис. і вже була потрібна заміна зношених засобів захисту, зазначив Шаповалов.

В результаті вдалося закупити приблизно в 50 разів більше, ніж спочатку закладалося в річний план. Більше того: вдалося створити стратегічні запаси на випадок мобілізації та збільшення ЗСУ — це близько 200 тис. комплектів.

«Все це було доставлено за повної відсутності повітряного сполучення, нерегулярного залізничного сполучення, за відсутності морського сполучення, за відмови міжнародних перевізників їхати в Україну та страхових компаній страхувати транспорт і вантажі, за всієї складності транзиту товарів подвійного призначення та за колосальної протидії рф на товарних та сировинних ринках», — прокоментував Шаповалов.

Для цього команді із 15 співробітників Міноборони доводилося діяти не так, як пишуть інструкції та накази мирного часу, розповів він.

«Потрібні були оперативність і нестандартні підходи. І це зрозуміло: на кону життя людей, суверенітет країни та сама держава», — пояснив ексзаступник глави Міноборони.

Раніше повідомлялося, що проти Шаповалова відкрито справу за статтею про «перешкоджання ЗСУ». Його звинувачують в укладанні контрактів щодо закупівлі продукції для армії на суму близько 5 млрд грн. Частина поставок виявилася не відповідною українським стандартам якості.

Адвокат Сергій Мітюрін назвав цю справу абсурдною, адже від дій Шаповалова не було шкоди — більша частина продукції використовується ЗСУ, а неякісні товари не потрапили до армії та повертаються постачальникам.

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