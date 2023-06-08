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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 32,5×105 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
В один із сонячних днів Хінг Ши вийшов прогулятися берегом річки у супроводі трьох своїх учнів. Зупинившись на березі, Хінг Ши сказав:
— Подивіться на річку, вона — саме життя, яке то мірно, то бурхливо тече. Річка змінюється з кожною миттю, ніколи не повторюючи свій вигляд двічі.
Учні довго дивилися на річку, доки мудрець не спитав їх:
— А як би ви прагнули своєї мети?
Перший учень сказав:
— Я завжди боровся б із течією і плив би проти неї вперед, до своєї мети.
— Це добре, — сказав Хінг Ши, — але ти ризикуєш якось потонути, так і не впоравшись із річкою. Моя тобі порада: до того, як почати пливти проти течії, дізнайся, чи справді шлях до твоєї мети лежить наперекір течії.
Другий учень сказав:
— А я б, навпаки, плив за течією, як та пелюстка, яка ковзає хвилями, і набирався б досвіду вже в дорозі.
— Це добре лише в тому випадку, якщо течія несе тебе до твоєї мети. А якщо ні, то ти будеш просто уподібнюватися пелюстку, якому байдуже, куди пливти, бо йому так само неважливо, в якій заплаві завершити свій шлях, — зауважив Хінг Ши.
Третій учень відповів:
— А я б плив до своєї мети, постійно змінюючи тактику, то підкоряючись волі течії, то прагнучи її подолати. Я обходив би небезпечні місця, зупинявся б на відпочинок, але потім, як відпочив і зміцнів, завжди продовжував би свій шлях.
— Твоя відповідь хороша, але недостатньо мудра, — зауважив учитель, після чого розвернувся і пішов до свого дому.
Учні ще якийсь час стояли на березі річки, думаючи над його словами, а потім, наздогнавши його, спитали:
— Ну, а твій шлях річкою життя, учителю, який він?
Хінг Ши зупинився, подивився на учнів і, посміхнувшися, сказав:
— Я навіть не пускався б у плавання.
— Але хіба твоя мета вже досягнута? — здивувалися учні.
- Ні, — сказав Хінг Ши, — просто не до будь-якої мети можна добратися.
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