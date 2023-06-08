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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1993
Скульптор: Juan Huerta
Розмір: 33×73 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Молода дружина вирішила приготувати свій перший у сімейному житті обід. Вона відрізала від великого шматка м'яса маленький шматочок і почала тушкувати його окремо в маленькій каструльці. А великий шматок м'яса поставила тушкувати в глибокому казані. На запитання чоловіка, чому вона зробила саме так, дружина щиро відповіла:
- Не знаю. Я бачила, що моя мама завжди так чинила, от і я теж…
Але молодому чоловіку ситуація здалася такою цікавою, що, дочекавшись недільного обіду у тещі, він запитав у неї:
- А чому ви від великого шматка м'яса відрізаєте маленький і тушкуєте його окремо? Теща знизала плечима:
- Я якось про це навіть не думала. Просто моя мама завжди так робила, ну, от і я теж…
І тоді молодята разом із тещею поїхали в гості до бабусі, яка жила за містом, щоб поставити їй те саме питання.
- Навіть не знаю, що вам сказати, — відповіла бабуся. — Я так роблю, тому що моя мама завжди відрізала від великого шматка м'яса маленький й тушкувала його окремо. До речі, у нас ще, слава Богу, жива і прабабуся! Ось якщо і її відповідь буде такою самою, тоді історія сімейної традиції залишиться таємницею назавжди.
Після цього вони вирішили всі разом відвідати прабабусю. Вона, правда, була настільки глухою, що їм довелося довго пояснювати їй суть свого інтересу. Прабабуся ніяк не могла зрозуміти, що від неї потрібно.
- Чому, скажи, — голосно кричали жінки, — ти завжди відрізала від великого шматка м'яса маленький і тушкувала його окремо! Чому?
- А, то ось ви про що? — нарешті зрозуміла прабабуся. — Все легко пояснюється. Просто в мене не було грошей, щоб купити казанок великого розміру, а той, який мені подарували сусіди, був такий крихітний, що зазвичай весь шматок м'яса в нього не містився ніяк.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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