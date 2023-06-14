Біженець з України купив скретч-карту на заправці та виграв купу грошей

Про виграші шалених грошей в лотереї зазвичай повідомляють американські ЗМІ. «ФАКТИ» писали ро американського пенсіонера, який купив квиток 1 квітня і виграв у лотерею 40 мільйонів доларів. І про американку, яка 6 років тому була бездомною, стала мільйонеркою за допомогою скретч-квитка.

А нещодавно бельгійська установа, яка організовує лотереї, повідомила, що українець, який вже рік живе в Брюсселі, виграв 500 000 євро в тамтешній скретч-лотереї. Чоловік купив скретч-картку за 5 євро минулого місяця на заправці. Його особа не розкрита, відомо лише, що йому біля 20 років і що він проживає в бельгійській столиці вже 12 місяців, пише Reuters.

«У нього змішані почуття з приводу перемоги. Важко радіти чомусь подібному, враховуючи все, що відбувається в його рідній країні», — сказав Джоук Вермюр, прессекретар Бельгійської національної лотереї.

Він додав, що переможець такої значної суми хоче спочатку організувати вечірку, щоб подякувати всім, хто допоміг йому інтегруватися в Бельгії, а потім зробити щось для своїх співвітчизників і для відновлення України. Він також підкреслив, що хоча українець щасливий у Бельгії і знайшов там роботу, він хотів би повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна.

Додамо, що цього року, а саме у п’ятницю, 13 січня, у США було зірвано гігантський лотерейний джекпот у розмірі 1,35 млрд доларів.

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