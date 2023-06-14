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Невдало проїхалась на велосипеді: Камалія з травмами опинилась в лікарні

12:46 14 червня 2023
Камалія

Українська співачка Камалія, яка нещодавно здивувала новиною про розрив стосунків з чоловіком, з травмами опинилась в лікарні. Про неприємний інцидент вона розповіла в інстаграмі та показала фото з клініки. Так Камалія невдало покаталась на велосипеді. На ходу вона намагалася знімати відео на телефон і не втрималася.

«Не хотіла ділитись новинами, соромилась… у свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а лише посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ. А вже у пʼятницю премія YUNA, і для мене було дуже важливо і відповідально підготуватися до виступу. Тепер не знаю, як усе буде», — розповіла Камалія.

Вона закликала усіх бути обережними і не повторювати її помилки.


*Камалія з доньками полюбляє велопрогулянки

Раніше Камалія розповідала, що її сестра служить у ЗСУ, а брат вступив до лав тероборони.
Співачка залишається в Києві. Попри війну вони з чоловіком вирішили не переносити музичну премію YUNA, яка відбудеться вже цієї п’ятниці.

Згідно з оновленим регламентом, адаптованим до реалій воєнного стану, цього року переможців члени журі премії обирали не у звичних номінаціях, а зі списку ТОП-100 нових пісень, найбільш ротованих на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого — 31 грудня 2022 року.

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