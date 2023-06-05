Ковальця звільнено з клубу УПЛ перед матчами за «виживання»: хто очолить команду Поворознюка

Футбольний клуб «Інгулець» з Петрового після поразки в останньому турі УПЛ від «Вереса» (0:1) повідомив на своєму офіційному сайті про відставку головного тренера команди Сергія Ковальця, який очолив аутсайдера УПЛ наприкінці 2022 року.

Виконувачем обов'язків «керманича» колективу з Кіровоградської області призначено 36-річного ексгравця команди Владислава Лупашка, хоча футбольні чутки сватають новим тренером команди колишнього «коуча» «Олександрії» Юрія Гуру.

Як відомо, колишній тренер молодіжної збірної України, а також «Львова», «Олександрії», «Оболоні», запорізького «Металурга» та «Чорноморця» (а ще словацького «Татрана» та литовського «Тракая») Сергій Ковалець виграв на чолі колективу з Петрового п'ять матчів із 16, зокрема, у київського «Динамо» (2:0).

Нагадаємо, що 10 і 14 червня на клуб Олександра Поворознюка «Інгулець» чекають перехідні матчі за право залишитися в елітному дивізіоні проти черкаського ЛНЗ, який посів третє місце в першій лізі.

Схоже, розлучиться з головним тренером ще один «невдаха» УПЛ — рівненський «Верес», який у ті ж терміни побореться за збереження прописки в елітному дивізіоні у поєдинках із запорізьким «Металургом» (10 червня на львівській «Україні» та 14-го на рідному «Авангарді»). Клуб офіційно ще не повідомив про відставку Юрія Вірта, але дружина фахівця Світлана вже попрощалася з уболівальниками «червоно-чорних», написавши пост у Twitter.

До речі, фанати рівненського клубу ще під час поєдинку з «Інгульцем» виступили проти призначення новим головним тренером команди сина Мирона Маркевича (він став новим «керманичем» «Карпат») 45-річного Остапа Маркевича, який останнім часом працював з одним із клубів 3-го дивізіону Польщі. На трибунах стадіону «Авангард» з'явився банер із написом: «Верес» без Шаблія (футбольний агент. — Авт.) та Маркевича".

Нагадаємо, що за підсумками сезону одразу з УПЛ вилетіли «Львів» та харківський «Металіст», місця яких посядуть житомирське «Полісся» та столична «Оболонь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб української прем'єр-ліги припинить існування.

Фото ФК «Інгулець»

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