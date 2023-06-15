Вночі ворог завдав удару по Україні дронами та ракетами: є влучання

В ніч на 15 червня російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Опівночі чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, решта влучила у промислові об'єкти у Дніпропетровській області.

Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямів. Усі 20 ударних дронів знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював розвідку на східному напрямку.





Кривий Ріг

Вночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, є влучення по двох промислових підприємствах.

Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, розбито газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що внаслідок ракетного удару пошкодження отримали два десятки автобусів. Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль.

У небі Дніпропетровської області воїни ПВК «Схід» знищили у небі усі 5 ударних дронів типу Shahed-131/136.

Харків

Українські сили ППО біля Харкова знищили кілька дронів-камікадзе.

«Вибухи, що харківʼяни чули в ночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожих цілях. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова», — йдеться у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.

Одеса

В Одесі вночі кілька разів лунали гучні вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські військові вночі атакували регіон, попередньо, 13 дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами ППО було знищено всі повітряні цілі.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни застосували для удару по Одесі ракети та дрони-камікадзе. Противник поцілив по місту чотирма крилатими ракетами «Калібр». Три ракети вдалося збити, одна влучила у цивільний об'єкт.

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