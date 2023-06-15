Вночі ворог завдав удару по Україні дронами та ракетами: є влучання
В ніч на 15 червня російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Опівночі чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, решта влучила у промислові об'єкти у Дніпропетровській області.
Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямів. Усі 20 ударних дронів знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».
Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював розвідку на східному напрямку.
Кривий Ріг
Вночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, є влучення по двох промислових підприємствах.
Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, розбито газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що внаслідок ракетного удару пошкодження отримали два десятки автобусів. Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль.
У небі Дніпропетровської області воїни ПВК «Схід» знищили у небі усі 5 ударних дронів типу Shahed-131/136.
Харків
Українські сили ППО біля Харкова знищили кілька дронів-камікадзе.
«Вибухи, що харківʼяни чули в ночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожих цілях. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова», — йдеться у повідомленні мера міста Ігоря Терехова.
Одеса
В Одесі вночі кілька разів лунали гучні вибухи, повідомлялося про роботу ППО.
За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські військові вночі атакували регіон, попередньо, 13 дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Силами ППО було знищено всі повітряні цілі.
Нагадаємо, в ніч на 14 червня росіяни застосували для удару по Одесі ракети та дрони-камікадзе. Противник поцілив по місту чотирма крилатими ракетами «Калібр». Три ракети вдалося збити, одна влучила у цивільний об'єкт.727
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