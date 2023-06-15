Чи потрібно заново проходити медкомісію, якщо вас визнали обмежено придатним: юрист дав пояснення

Часто виникає ситуація, що в тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного написано «обмежено придатний». Чи повинен він заново у військкоматі проходити комісію, або представники ТЦК будуть приймати рішення, ґрунтуючись на тому, що написано, коли людина отримала це посвідчення, пояснення дав адвокат Андрій Карпенко.

«В Україні правила оцінки стану здоров’я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюється за Наказом № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Він стосується строковиків під час весняного та осіннього призову і військовозобов'язаних та резервістів під час загально чи часткової мобілізації. Законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Усі чоловіки, віком від 18 до 60 років, додає адвокат, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), які направляють їх на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Загалом висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочення чи навпаки.

Висновок: ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного в разі, якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців".

Якщо особа не погоджується з рішенням ВЛК, його можна оскаржувати.

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар адвоката про оформлення законної відстрочки від мобілізації: «Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК».

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