36.80 / 37.32 40.09 / 40.82
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чи потрібно заново проходити медкомісію, якщо вас визнали обмежено придатним: юрист дав пояснення

21:03 18 червня 2023
ЗСУ

Часто виникає ситуація, що в тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного написано «обмежено придатний». Чи повинен він заново у військкоматі проходити комісію, або представники ТЦК будуть приймати рішення, ґрунтуючись на тому, що написано, коли людина отримала це посвідчення, пояснення дав адвокат Андрій Карпенко.

«В Україні правила оцінки стану здоров’я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюється за Наказом № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Він стосується строковиків під час весняного та осіннього призову і військовозобов'язаних та резервістів під час загально чи часткової мобілізації. Законодавством України встановлено три категорії непридатності до військової служби:

  • обмежено придатний;
  • непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

Усі чоловіки, віком від 18 до 60 років, додає адвокат, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів), які направляють їх на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Загалом висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочення чи навпаки.

Висновок: ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного в разі, якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців".

Якщо особа не погоджується з рішенням ВЛК, його можна оскаржувати.

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар адвоката про оформлення законної відстрочки від мобілізації: «Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК».

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Астрологія

На амбітних Овнів та Левів чекає успіх, Скорпіонам потрібно бути готовими залишити «зону комфорту»: гороскоп на тиждень 19 — 25 червня 2023 року

Путін

Екстрене звернення путіна: що сказали в кремлі з приводу загальної мобілізації в рф

Кевін Костнер із дружиною

Скандальне розлучення: Кевін Костнер звинуватив дружину в тому, що вона відмовляється залишати його маєток вартістю 145 млн доларів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту